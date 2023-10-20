آلية تكثيف البروتين في الخلايا العصبية لمستقبلات اللمس

يلعب اللمس دورًا حاسمًا في صحتنا الجسدية والعاطفية والاجتماعية. إنه ضروري للتكامل الحسي والتعبير العاطفي والتطور المعرفي. تتيح لنا القدرة على إدراك اللمس تكوين اتصالات مع الآخرين وفهم العالم من حولنا. ولكن كيف تستشعر الخلايا في أجسامنا القوى الميكانيكية وتنقلها بالضبط؟

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Cell Biology أجراها باحثون من ICFO وIRB Barcelona الضوء على الآلية التي ينتقل بها تكثيف البروتين من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة في الخلايا العصبية المستقبلة باللمس. مكثفات البروتين عبارة عن مجمعات جزيئية حيوية تلعب دورًا في العمليات الفسيولوجية والمرضية المختلفة.

وركز الباحثون على بروتين يسمى MEC-2، وهو المسؤول عن ميكانيكا الغشاء ونشاط القناة الأيونية. ووجدوا أن MEC-2 يتكثف في الخلايا العصبية المستقبلة باللمس. من خلال التصوير الفلوري وتقنيات الفحص المجهري الجزيئي، لاحظ الباحثون مجموعتين مختلفتين من MEC-2: تجمع سائل بالقرب من جسم الخلية يساعد على النقل، ومجموعة ناضجة تشبه الصلبة في الخلايا العصبية البعيدة التي تحافظ على القوى الميكانيكية أثناء اللمس.

وكشفت تجارب أخرى عن الآليات الجزيئية وراء عملية التكثيف وكيف تتغير الخواص الميكانيكية للمكثفات مع مرور الوقت. واكتشف الباحثون أيضًا أن بروتينًا آخر يسمى UNC-89 يعزز نضج صلابة مكثفات MEC-2، مما يؤدي إلى تحول في وظيفتها البيولوجية.

توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة لدور مكثفات البروتين في النقل الميكانيكي، حيث تقوم الخلايا بتحويل المحفزات الميكانيكية إلى نشاط كهروكيميائي. يؤدي الانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة إلى تبديل وظيفة المكثفات، مما يمكّنها من تسهيل تكامل وتحويل الإشارات الميكانيكية أثناء التحسس الميكانيكي.

يمكن أن يكون لفهم وظيفة مكثفات البروتين آثارًا كبيرة على تطوير علاجات وعلاجات مبتكرة. قد يساعد في تحديد التفاصيل الجزيئية المتعلقة بتحولات الصلابة في الصحة والمرض، فضلا عن تقديم نظرة ثاقبة للاضطرابات العصبية.

المصدر: Nature Cell Biology (لم يتم توفير عنوان URL)

التعاريف:

– مكثفات البروتين: مجمعات جزيئية حيوية تشكل هياكل شبيهة بالسائل في الخلايا.

- النقل الميكانيكي: العملية التي تقوم بها الخلايا بتحويل المحفز الميكانيكي إلى نشاط كهروكيميائي.

- نضوج الصلابة: انتقال المتكثفات من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة.

- التحسس الميكانيكي: إدراك الخلايا للقوى الميكانيكية.