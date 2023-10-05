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علماء الفلك يلتقطون صورة مذهلة للسديم الأحمر الوردي

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 5، 2023
علماء الفلك يلتقطون صورة مذهلة للسديم الأحمر الوردي

كشف علماء فلك من المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) مؤخرًا عن صورة جديدة تحبس الأنفاس لسديم أحمر وردي يُعرف باسم IC1284. ينبعث من هذا السديم الانبعاثي، الموجود في وسط الصورة، لون أحمر نابض بالحياة نتيجة لمزيج من تكوين النجوم النشط واندماج الهيدروجين داخل المنطقة. سطوعه هو نتيجة للغاز المتأين الذي ينبعث منه ضوءه.

التقط تلسكوب VLT Survey التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي هذه الصورة المذهلة كجزء من جهد مستمر لفهم دورة حياة النجوم. ومن خلال دراسة السدم مثل IC1284، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول كيفية ولادة النجوم، وكيف تعيش، وتموت في نهاية المطاف.

السدم عبارة عن مجموعات واسعة من الغبار والغاز التي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للنجوم الجديدة. أنها تلعب دورا حاسما في ولادة وتطور المجرات. ضمن صورة IC1284، يمكن للمرء أيضًا رؤية سديمين انعكاسيين باللون الأزرق، NGC6589 و NGC6590، يقعان في الزاوية اليمنى السفلية. على عكس السدم الانبعاثية، تتكون السدم الانعكاسية من سحب غبار بين النجوم تعكس الضوء المنبعث من النجوم القريبة، مما يؤدي إلى لون أزرق مميز.

تم التقاط هذه الصورة باستخدام كاميرا OmegaCAM واسعة المجال التابعة للمرصد الأوروبي الجنوبي، والمثبتة على تلسكوب المسح VLT الموجود في مرصد بارانال في تشيلي. تشكل الصورة جزءًا من مسح VST Photometric H alpha للمستوى والانتفاخ المجري الجنوبي (VPHAS +)، وهو مسح شامل يهدف إلى دراسة السدم والنجوم باستخدام الضوء المرئي.

يوفر المسح العام الذي تجريه ESO لعلماء الفلك بيانات قيمة لفهم دورات حياة النجوم وتكوين السدم بشكل أفضل. ومن خلال مراقبة هذه الأجرام السماوية في الضوء المرئي، يمكن للعلماء اكتشاف رؤى جديدة حول العمليات التي تشكل عالمنا.

مصادر:
– المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)
- الفراغ

By مامفو بريشيا

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