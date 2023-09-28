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نهج واعد لتخفيف الإلكترونات الهاربة في أجهزة الاندماج

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 28، 2023
نهج واعد لتخفيف الإلكترونات الهاربة في أجهزة الاندماج

توصل الباحثون بقيادة تشانغ ليو من مختبر فيزياء البلازما في برينستون (PPPL) إلى اكتشاف مذهل يمكن أن يسرع وصول طاقة الاندماج الخاضعة للرقابة إلى الأرض. لقد كشفوا عن نهج واعد للتخفيف من ضرر الإلكترونات الهاربة الناتجة عن الاضطرابات في أجهزة الاندماج توكاماك. المفتاح لهذا النهج هو تسخير نوع فريد من موجات البلازما المعروفة باسم موجات ألففين.

من المعروف تقليديًا أن موجات ألففين تعمل على تخفيف حجز الجسيمات عالية الطاقة في مفاعلات توكاماك، مما يقلل من كفاءة هذه الأجهزة. ومع ذلك، وجد الباحثون أن الارتخاء الناجم عن موجات ألففين يمكن أن يؤدي في الواقع إلى نشر أو تشتيت الإلكترونات عالية الطاقة قبل أن تتحول إلى انهيارات ثلجية تلحق الضرر بمكونات التوكاماك. تتضمن هذه العملية الدائرية قيام الإلكترونات الهاربة بخلق حالات عدم استقرار تؤدي إلى ظهور موجات ألففين، والتي بدورها تمنع تكوين الانهيارات الجليدية.

واستنتج الباحثون نظرية تشرح الطبيعة الدائرية لهذه التفاعلات، وتتوافق نتائجها بشكل جيد مع التجارب التي أجريت في مرفق الاندماج الوطني DIII-D. كما قاموا باختبار نظريتهم على الكمبيوتر العملاق Summit في مختبر أوك ريدج الوطني وحصلوا على نتائج إيجابية.

يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار كبيرة على تقدم طاقة الاندماج النووي، وخاصة في تطوير محطات توليد الطاقة الاندماجية. ومن خلال التخفيف من مخاطر الاضطرابات والإلكترونات الهاربة، يمكن تعزيز كفاءة وسلامة مرافق توكاماك. ويخطط الباحثون الآن لحملات تجريبية لمواصلة تطوير النتائج التي توصلوا إليها.

بشكل عام، يقدم هذا الاكتشاف المذهل تفسيرًا شاملاً لدور موجات ألففين في تخفيف الإلكترونات الهاربة ويقيم صلة بين هذه الموجات وتوليد الإلكترونات الهاربة في أجهزة التوكاماك.

المصدر: مختبر برينستون لفيزياء البلازما (DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.085102)

By غابرييل بوتا

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