تأخذ إجازة رئيس شرطة العبور منعطفًا مدمرًا بسبب اضطراب نادر

ذهب ديف جونز، كبير ضباط شرطة العبور في فانكوفر، في إجازة عائلية في المناطق الداخلية الجنوبية من كولومبيا البريطانية والتي سرعان ما تحولت إلى تجربة غيرت الحياة. أثناء إجازته، استيقظ جونز وهو يعاني من تنميل في يديه وقدميه، والذي سرعان ما تفاقم ليشمل تغيرًا في صوته، وصعوبة في البلع، وفقدان التوازن، وازدواج الرؤية.

في البداية، اعتقد جونز أن السبب هو النوم في وضع غريب، فطلب المساعدة الطبية في مستشفى أوليفر. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن المعدات العصبية المتقدمة ضرورية للتشخيص. أثناء وجوده في هوب، سقط جونز خارج سيارته وساعده شخص غريب على العودة إلى السيارة. نقلته زوجته على الفور إلى المستشفى الملكي الكولومبي، حيث تم تشخيص حالته في النهاية بأنه مصاب بمتلازمة غيلان باريه، وهو اضطراب نادر.

متلازمة غيلان باريه هي اضطراب عصبي سريع التطور حيث يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الأعصاب، مما يؤدي إلى ضعف العضلات والشلل. السبب الدقيق غير مفهوم تمامًا، ولكنه غالبًا ما يتبع عدوى فيروسية أو بكتيرية. وكان جونز قد عانى من التسمم الغذائي قبل حوالي 10 أيام من ظهور الأعراض.

أثناء وجوده في المستشفى، كان لا بد من تغذية جونز من خلال أنبوب لأنه لم يكن قادرًا على البلع. وعلى الرغم من أن عقله ظل سليما، إلا أنه لم يكن قادرا على الكلام وكان في بعض الأحيان يجد صعوبة في التنفس. بعد استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى، تلقى جونز العلاج من متلازمة غيلان باريه. إن تشخيص تعافيه إيجابي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يستعيد قوته الكاملة.

كان من المقرر أن يتقاعد جونز من منصبه كرئيس لشرطة النقل في مترو فانكوفر في 30 سبتمبر. وشدد على أهمية وجود نظام دعم وأعرب عن امتنانه للمساعدة والرعاية التي قدمتها عائلته، وخاصة زوجته. أصبح لدى جونز الآن تقدير جديد للحظات الصغيرة في الحياة ويخطط للاستمتاع بلحظات خاصة مع أحبائه عند تقاعده.

مصادر:

– جلوبال نيوز، أحد أقسام شركة Corus Entertainment Inc.