العلماء يطورون سقالة عصبية قابلة للتحلل لتجديد الأعصاب الطرفية

حقق علماء الأعصاب تقدمًا كبيرًا في مجال تجديد الأعصاب من خلال تطوير سقالة عصبية قابلة للتحلل بالكامل. يقدم هذا البحث المتقدم، المنشور في مجلة Advanced Healthcare Materials، إمكانيات جديدة لعلاج إصابات الأعصاب الطرفية طويلة الفجوة.

يلعب الجهاز العصبي المحيطي دورًا حاسمًا في ربط الدماغ والحبل الشوكي ببقية الجسم. عندما تتضرر الأعصاب الطرفية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف الحركية والحسية. العلاجات التقليدية لإصابات الأعصاب، مثل الرفو العصبي الجراحي، ليست فعالة للإصابات طويلة الفجوة حيث يتم فقدان جزء كبير من العصب. وقد أدى هذا إلى الحاجة إلى أساليب بديلة.

في هذه الدراسة، قام علماء من جامعة تسينغهوا في بكين، الصين، بتطوير سقالة عصبية مصنوعة من مواد قابلة للتحلل. تم تصميم السقالة لتوفير التوجيه الهيكلي والإشارات الكهربائية لتعزيز تجديد الأعصاب. أحد العناصر الأساسية في السقالة هو استخدام أغشية السيليكون من النوع N، التي تساعد على توصيل الكهرباء وتعزيز نمو خلايا شوان، الضرورية لإعادة نمو الأعصاب.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام الخلايا العصبية الطرفية المزروعة في الفأر لإثبات فعالية السقالة. ووجدوا أن السقالة التي تحتوي على مادة السيليكون الموصلة قد حسنت بشكل كبير تجديد الأعصاب، وعززت نمو خلايا شوان وعززت أداء الخلايا العصبية.

علاوة على ذلك، فإن طبيعة السقالة القابلة للتحلل بشكل كامل تلغي الحاجة إلى إجراءات الاسترجاع. تتحلل السقالة بمرور الوقت داخل الجسم، مما يسمح للأعصاب المتجددة بتولي وظيفتها الطبيعية. في نموذج الفأر، أظهرت السقالة الحد الأدنى من الالتهاب وحققت نتائج مماثلة للطعم الذاتي من حيث تجديد الأعصاب واستعادة وظيفة العضلات.

يقدم هذا البحث الرائد وجهات نظر جديدة حول علاج إصابات الأعصاب الطرفية. يوفر تطوير سقالات الأعصاب القابلة للتحلل بديلاً واعداً للعلاجات الحالية، مع تطبيقات محتملة في الطب التجديدي. سوف تركز الدراسات المستقبلية على تحسين تصميم السقالة ومواصلة تقييم آثارها طويلة المدى في النماذج الحيوانية الأكبر حجمًا، وفي نهاية المطاف في المرضى من البشر.

أسئلة وأجوبة

ما هي إصابة الأعصاب الطرفية؟

تشير إصابة العصب المحيطي إلى تلف الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي. يمكن أن تنجم هذه الإصابات عن الصدمة أو الضغط أو المرض ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الوظائف الحركية والحسية.

لماذا يصعب علاج إصابات الأعصاب الطرفية طويلة الفجوة؟

تشكل إصابات الأعصاب الطرفية طويلة الفجوة تحديًا للتجديد الفعال لأن الطريقة الجراحية التقليدية للرفاه العصبي لا يمكن إجراؤها عند فقدان جزء كبير من العصب.

ما هي سقالة الأعصاب القابلة للتحلل؟

سقالة الأعصاب القابلة للتحلل هي هيكل مصنوع من مواد متوافقة حيويا تدعم تجديد ونمو الأعصاب. فهو يوفر نظام دعم مؤقت للخلايا لتلتصق به وتنمو عليه، مما يوجه الأعصاب المتضررة ويسهل إعادة نموها.

كيف تعمل سقالة العصب على تعزيز تجديد الأعصاب؟

توفر سقالة العصب التوجيه الهيكلي والإشارات الكهربائية لتعزيز تجديد الأعصاب. يحتوي على أغشية سيليكون من النوع N تساعد على توصيل الكهرباء وتعزيز نمو خلايا شوان، والتي تعتبر ضرورية لإعادة نمو الأعصاب.

ما هي مزايا سقالة الأعصاب القابلة للتحلل بالكامل؟

سقالة العصب القابلة للتحلل بالكامل تلغي الحاجة إلى إجراءات الاسترجاع اللاحقة. وهو يتحلل بمرور الوقت داخل الجسم، مما يسمح للأعصاب المتجددة بتولي وظيفتها الطبيعية دون الحاجة إلى مزيد من التدخل.