الباحثون يطورون تقنية مبتكرة لنقل الكائنات الآلية بدون ضرر

تسوكوبا، اليابان - 14 نوفمبر 2023 - ابتكر فريق من الباحثين من جامعة كيونغبوك الوطنية وجامعة دونغ-إيه في كوريا الجنوبية تقنية رائدة مستوحاة من أبو بريص لتمكين الأجهزة الآلية من نقل وإطلاق الأشياء الحساسة دون التسبب في أي ضرر. نُشرت أعمال الباحثين في مجلة Science and Technology of Advanced Materials المرموقة، ولها تطبيقات محتملة واسعة في مجال الروبوتات.

يمتلك أبو بريص قدرة مذهلة على التشبث بالجدران والمشي على الأسقف بفضل الشعيرات الصغيرة الموجودة على أقدامهم والتي تسمى الشعيرات الدقيقة. هذه الشعيرات، التي يبلغ طولها حوالي 100 ميكرومتر وقطرها 5 ميكرومتر، تنقسم إلى فروع تنتهي بوسادات مثلثة مسطحة تعرف باسم الملاعق. تتفاعل هذه الملاعق مع السطح، مما ينتج عنه قوى جذب ضعيفة تسمى قوى فان دير فال، والتي تثبت الوزغة في مكانها بشكل فعال.

استلهامًا من آلية اللصق هذه، قام الباحثون سابقًا بتطوير مادة لاصقة جافة تشبه الهياكل على شكل فطر للتطبيقات الروبوتية. ومع ذلك، فإن فصل المادة اللاصقة عن المواد الحساسة مثل الزجاج دون التسبب في ضرر كان يمثل تحديًا مستمرًا. ولمعالجة هذه المشكلة، قدم الفريق جهازًا يعمل بالفراغ مصنوعًا من مطاط السيليكون الناعم، بالإضافة إلى طريقة فصل جديدة تتضمن حركة الالتواء والرفع. ينجح هذا الأسلوب المبتكر في إزالة المادة اللاصقة الجافة من سطح الزجاج، مما يقلل من خطر التلف.

ومن خلال تطبيق هذه التقنية، حقق الباحثون انخفاضًا بمقدار عشرة أضعاف في القوة المطلوبة لفصل المادة اللاصقة، مما يجعل من الممكن التعامل مع المواد الهشة دون المساس بسلامتها. وأجروا اختبارات باستخدام ذراع آلية مجهزة بنظام النقل الخاص بهم، مما يدل على قدرتها على التقاط قرص زجاجي دقيق من سطح مائل، ونقله إلى موقع مختلف، ووضعه بلطف دون أي ضرر.

ويتوقع الفريق اهتمامًا كبيرًا من مختلف الصناعات، وخاصة تلك التي تسعى إلى الارتباط المؤقت وحركة المكونات في الروبوتات. وأكد سونغ هو لي، أحد مؤلفي الدراسة، التزامهم بسد الفجوة بين البحث والصناعة من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا على التطبيقات الصناعية في العالم الحقيقي وتطوير نماذج أكثر تقدمًا.

أسئلة وأجوبة

س: كيف تعمل آلية الالتصاق لدى أبو بريص؟

ج: لدى أبو بريص شعيرات صغيرة على أقدامهم تسمى الشعيرات الدقيقة، والتي تنقسم إلى فروع تنتهي ببطانات مثلثة مسطحة تسمى الملاعق. تولد هذه الملاعق قوى جذب ضعيفة تُعرف باسم قوى فان دير فالس، مما يسمح للأبراص بالالتصاق بالأسطح.

س: ما هو التحدي الذي يواجه المواد اللاصقة الجافة الموجودة في مجال الروبوتات؟

ج: يمكن للمواد اللاصقة الجافة السابقة المستخدمة في الروبوتات أن تلحق الضرر بالمواد الحساسة عند فصلها، مما يجعلها غير مناسبة للتعامل مع الأشياء الهشة مثل الزجاج.

س: كيف تناول الباحثون مشكلة الانفصال؟

ج: قام الفريق بتطوير جهاز يعمل بالفراغ مصنوع من مطاط السيليكون الناعم وقام بحركة الالتواء والرفع لفصل المادة اللاصقة عن السطح دون التسبب في أي ضرر.

س: ما هو التأثير المحتمل لهذا البحث؟

ج: لهذه التقنية المبتكرة آثار كبيرة على الصناعات المهتمة بالربط المؤقت وحركة المكونات في التطبيقات الآلية، مما يوفر حلاً خاليًا من الأضرار للتعامل مع المواد الحساسة.