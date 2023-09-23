OSIRIS-REx: مهمة ناسا إلى الكويكب بينو

في إنجاز تاريخي، انطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في 8 سبتمبر 2016، بهدف طموح يتمثل في أن تصبح أول مهمة لناسا لاستعادة عينة من كويكب قريب من الأرض وإعادتها إلى الأرض. يُطلق على الكويكب المستهدف في هذه المهمة اسم Bennu، وقد أسرت رحلة OSIRIS-REx المجتمع العلمي وعشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم.

OSIRIS-REx هو اختصار لـ Origins، Spectral Interpretation، Resource Identification، Security، Regolith Explorer. تم تجهيز هذه المركبة الفضائية المدمجة بأدوات متطورة لدراسة سطح بينو وجمع عينات ثمينة من الثرى، وهي المادة السائبة التي تغطي الكويكبات.

ما يجعل هذه المهمة مثيرة بشكل خاص هو إمكانية تحقيق اكتشافات رائدة. تعتبر الكويكبات مثل بينو من بقايا النظام الشمسي المبكر ويمكن أن توفر رؤى لا تقدر بثمن حول أصول الحياة على الأرض وتكوين نظامنا الشمسي. ومن خلال دراسة عينات من بينو، يأمل العلماء في الحصول على فهم أوضح للمركبات العضوية والمياه الموجودة على الكويكب، مما قد يسلط الضوء على إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

لجمع العينة المطلوبة، يستخدم OSIRIS-REx ذراعًا آليًا يُسمى آلية الحصول على العينات Touch-And-Go (TAGSAM). سيتصل هذا الذراع بسطح بينو ويطلق دفعة من غاز النيتروجين، مما يتسبب في تحريك جزيئات الثرى والتقاطها في حاوية عينة.

بمجرد تأمين العينة، ستبدأ OSIRIS-REx في رحلة العودة إلى الأرض. ومن المتوقع أن تعود المركبة الفضائية في سبتمبر 2023، لتسليم الشحنة الثمينة لمزيد من التحليل والدراسة. وسينتظر العلماء والباحثون بفارغ الصبر وصول العينة، على أمل أن تحمل إجابات لبعض الأسئلة الأكثر عمقا حول عالمنا.

مصادر:

– سي إن إن: [عنوان المصدر]

- ناسا: [عنوان المصدر]