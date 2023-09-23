يعود المسبار OSIRIS-REx إلى الأرض بعينة من الكويكب بينو

من المقرر أن يكمل مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا مهمته أثناء تحليقه بالقرب من الأرض وإسقاط عينته الثمينة من الكويكب بينو القريب من الأرض. ومن المقرر أن تغوص كبسولة العينة عبر الغلاف الجوي للأرض وتهبط في صحراء يوتا في نهاية هذا الأسبوع، مع توفير وكالة ناسا تغطية حية للحدث. بينما يتم نقل العينة بأمان إلى غرفة نظيفة لمزيد من التحليل، ستواصل OSIRIS-REx رحلتها لاستكشاف الكويكب أبوفيس.

كانت مهمة OSIRIS-REx مليئة بالتحديات غير المتوقعة واللحظات القياسية. وعندما اقتربت المركبة الفضائية من بينو لجمع عينة، اكتشفت أن سطح الكويكب يشبه حفرة من الكرات البلاستيكية. كان من الممكن أن يشكل هذا الكشف تهديدًا للمركبة الفضائية، لكنه سرعان ما تراجع إلى بر الأمان. والآن، ينتظر العلماء بفارغ الصبر تحليل الصخور والتربة من بينو، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول بداية نظامنا الشمسي وتكوين الكويكبات القريبة من الأرض.

بالإضافة إلى عودة المسبار OSIRIS-REx، تصدرت اكتشافات علمية رائعة أخرى عناوين الأخبار. تم الإعلان عن الفائزين بجوائز إيج نوبل لعام 2023، احتفالًا بالتحديات البحثية التي تتراوح بين إعادة إحياء العناكب الميتة إلى تحديد عدد شعر الأنف في كل فتحة من أنف الشخص. وتهدف هذه الجوائز، رغم أنها لا تنتمي إلى جوائز نوبل، إلى تكريم المبدعين وإثارة الاهتمام بالعلوم والطب والتكنولوجيا.

كشفت الحفريات في قرية نمساوية عن حذاء جلدي محفوظ بشكل جيد للغاية يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد. تُظهر أربطة الحذاء، التي لا تزال سليمة بعد أكثر من 2,000 عام، قدرات الحفاظ على الملح الصخري، الذي تم استخراجه في القرية خلال العصر الحديدي. تعد هذه الحفريات جزءًا من جهد أوسع للتعرف على حياة عمال المناجم في العصر الحديدي، وقد تم اكتشاف أجزاء لا تقدر بثمن من عناصر أخرى.

وأخيرًا، نجح العلماء في عزل المادة الوراثية من عينة متحفية للنمر التسماني، المعروف أيضًا باسم النمر التسماني. توفي آخر نمر تسمانيا على قيد الحياة في عام 1936، ولكن مع المادة الوراثية، يمكن للباحثين الآن الحصول على فهم أكثر اكتمالا لجينات هذا النوع. يمكن أن تساهم هذه المعرفة في الجهود المبذولة لإحياء النمر التسماني وإعادته من الانقراض.

تستمر هذه التطورات والاكتشافات الرائعة في عالم العلوم والاستكشاف في دفع حدود المعرفة الإنسانية وإثارة فضولنا حول العالم من حولنا.

مصادر:

– مقالة CNN: “OSIRIS-REx: مركبة فضائية تابعة لناسا تعود إلى الأرض بعينة كويكب” بقلم آشلي ستريكلاند

- "تكرم جوائز إيج نوبل لعام 2023 الأبحاث المتعلقة بالعناكب وشعر الأنف والصخور اللعقية" بقلم هارميت كور

- "تم العثور على حذاء عمره 2,000 عام بأربطة سليمة في أعمال التنقيب في منجم الملح النمساوي" بقلم راشيل ترينت

- "العلماء يعزلون جينات الثايلسين في اختراق لجهود الاستنساخ" بقلم آنا هايز