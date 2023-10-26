NIST تطور كاميرا فائقة التوصيل ومتطورة بدقة غير مسبوقة

حقق باحثون من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا التصوير من خلال إنشاء كاميرا فائقة التوصيل بدقة مذهلة تبلغ 400,000 بكسل. يتمتع هذا الجهاز الرائع، الذي يحتوي على وحدات بكسل أكثر بـ 400 مرة من أي كاميرا أخرى من نوعها، بالقدرة على إحداث ثورة في البحث العلمي والتصوير الطبي الحيوي.

ومن خلال استخدام تقنية التوصيل الفائق، يمكن لهذه الكاميرات التقاط إشارات ضوئية خافتة للغاية تنبعث من الأجرام السماوية البعيدة أو تحليل مناطق معينة من الدماغ البشري. ومع ارتفاع عدد وحدات البكسل، يتصور العلماء مجموعة واسعة من التطبيقات الجديدة في مختلف المجالات العلمية.

تتكون الكاميرا التي طورتها NIST من شبكة من الأسلاك الكهربائية الرفيعة للغاية والتي يتم تبريدها إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق. تسمح درجة الحرارة المنخفضة هذه بتدفق مستمر للتيار دون أي مقاومة حتى يصطدم الفوتون بأحد الأسلاك. في هذا الموقع الدقيق، يتم تعطيل الموصلية الفائقة، مما يتيح اكتشاف الفوتون الساقط. ومن خلال الجمع بين مواقع وكثافات الفوتونات المتعددة، يتم تشكيل صورة مفصلة.

كانت التكرارات المبكرة للكاميرات فائقة التوصيل مقتصرة على بضعة آلاف من وحدات البكسل فقط، مما يجعلها غير عملية للعديد من التطبيقات. كانت العقبة الأساسية أمام زيادة عدد البكسل هي التحدي المتمثل في توصيل كل بكسل بخط قراءة الكاميرا، حيث تتطلب المكونات فائقة التوصيل درجات حرارة تشغيل منخفضة للغاية.

للتغلب على هذه العقبة، ابتكر فريق بحث NIST، جنبًا إلى جنب مع المتعاونين معهم من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة كولورادو بولدر، حلاً ذكيًا. لقد قاموا بدمج إشارات من وحدات بكسل متعددة في عدد قليل من أسلاك القراءة في درجة حرارة الغرفة. من خلال تشغيل المستشعرات عند تيار أقل بقليل من الحد الأقصى، يتم تعطيل الموصلية الفائقة عندما يضرب الفوتون بكسل. يتم اكتشاف الإشارة الكهربائية الناتجة على الفور، مما يسمح بالتقاط الصور بسرعة.

يستخدم تصميم الكاميرا الجديدة صفائف متقاطعة من الأسلاك النانوية فائقة التوصيل، مما يشبه لعبة تيك تاك تو. يمثل كل بكسل منطقة مميزة عند تقاطع الأسلاك النانوية الرأسية والأفقية. ومن خلال قياس الإشارات من صف أو عمود كامل من البكسلات في وقت واحد، قلل الباحثون بشكل كبير من عدد أسلاك القراءة الضرورية.

وقد مكّن هذا الإنجاز الفريق من زيادة عدد البكسل بسرعة من 20,000 إلى 400,000 في غضون أسابيع. يبدو أن توسيع نطاق التكنولوجيا لتشمل الكاميرات التي تحتوي على عشرات أو حتى مئات الملايين من البكسلات أمر ممكن تمامًا.

وفي العام المقبل، سيركز الباحثون على تعزيز حساسية الكاميرا لالتقاط كل فوتون وارد تقريبًا. سيمكن هذا التقدم الكاميرا من التفوق في مهام الإضاءة المنخفضة، مثل تصوير المجرات الخافتة أو الكواكب البعيدة، والمساهمة في الحوسبة الكمومية القائمة على الفوتون، ومساعدة الأبحاث الطبية الحيوية من خلال الاستفادة من ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة لتصور الأنسجة البشرية.

بفضل العمل الرائد الذي قام به فريق NIST، يبدو مستقبل الكاميرات فائقة التوصيل عالية الدقة واعدًا بشكل استثنائي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الكاميرا فائقة التوصيل؟

الكاميرا فائقة التوصيل هي جهاز تصوير متقدم يستخدم تقنية فائقة التوصيل لاكتشاف الإشارات الضوئية الخافتة للغاية. وهو يعمل عن طريق تبريد الأسلاك الكهربائية فائقة الرقة إلى ما يقرب من الصفر المطلق، مما يسمح بتدفق مستمر للتيار حتى يضرب الفوتون أحد الأسلاك، مما يؤدي إلى تعطيل الموصلية الفائقة وتمكين اكتشاف الفوتون.

ما هي مزايا عدد البكسل العالي في الكاميرا فائقة التوصيل؟

توفر زيادة عدد البكسل في الكاميرا فائقة التوصيل العديد من المزايا. فهو يسمح بتصوير عالي الدقة، مما يسهل التقاط صور أكثر تفصيلاً ودقة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد البكسل الأعلى على توسيع قدرات الكاميرا للبحث العلمي، مثل فحص الأجرام السماوية البعيدة أو دراسة مناطق معينة من الدماغ البشري.

كيف تغلب فريق بحث NIST على التحدي المتمثل في توصيل كل بكسل بخط قراءة الكاميرا؟

طور الباحثون في NIST طريقة جديدة لمواجهة التحدي المتمثل في ربط كل بكسل بخط القراءة. لقد قاموا بدمج إشارات من وحدات بكسل متعددة في عدد قليل من أسلاك القراءة في درجة حرارة الغرفة، مما أدى إلى تقليل عدد الاتصالات المطلوبة. ومن خلال تشغيل المستشعرات بدرجة أقل بقليل من الحد الأقصى للتيار، يمكن اكتشاف الاضطراب الناجم عن اصطدام الفوتون بالبكسل، مما يتيح التقاط الصور بكفاءة.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذه الكاميرا فائقة التوصيل؟

تتمتع الكاميرا فائقة التوصيل عالية الدقة التي طورتها NIST بالعديد من التطبيقات المحتملة. ويمكن استخدامه لالتقاط صور للمجرات أو الكواكب المعتمة خارج النظام الشمسي في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة. علاوة على ذلك، فإن لديها القدرة على المساهمة في الحوسبة الكمومية القائمة على الفوتون والمساعدة في أبحاث الطب الحيوي من خلال تصوير الأنسجة البشرية باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة.