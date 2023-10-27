سلطت دراسة رائدة حديثة الضوء على الاختفاء الغامض لمجموعة من الحيوانات البحرية المعروفة باسم الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان من قارة غوندوانا العملاقة القديمة. لعدة قرون، ظل العلماء في حيرة من أمرهم بسبب الانقراض المفاجئ لهذه المخلوقات التي تعيش في الماء، والذي حدث منذ حوالي 390 مليون سنة. ومع ذلك، قرر فريق من الباحثين الآن أن تغير المناخ لعب دورًا حاسمًا في زوالهم.

في دراستهم، التي نُشرت في مجلة Earth-Science Reviews، أعاد العلماء تحليل مئات الحفريات التي تنتمي إلى الكائنات الحية في Malvinoxhosan. وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن انخفاض مستوى سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، كان له تأثير مدمر على هذه الحيوانات البحرية. في حين أن انخفاض منسوب المياه في حد ذاته لم يكن مسؤولاً بشكل مباشر عن انقراضها، إلا أنه أحدث تغيرات مناخية كبيرة لم تتمكن الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان من التكيف معها.

وكان أحد التأثيرات الرئيسية لانخفاض مستوى سطح البحر هو اضطراب التيارات المحيطية حول القطب الجنوبي، مما أدى إلى انهيار "الحواجز الحرارية المحيطة بالقطب". سمحت هذه الحواجز للمياه الدافئة القادمة من خط الاستواء بالاختلاط بالمياه الجنوبية الباردة. ومع ذلك، فقد تطورت الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان لتزدهر في المياه الباردة، وأدى الاضطراب المفاجئ لموائلها إلى اختفائها في نهاية المطاف. ونتيجة لذلك، انهار النظام البيئي بأكمله حول القطب الجنوبي.

وتتجلى أهمية هذا البحث بقوة في يومنا هذا، بالنظر إلى أزمة التنوع البيولوجي التي نواجهها حاليًا. وتؤكد الدراسة حساسية البيئات والنظم البيئية القطبية للتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة. ولسوء الحظ، فإن أي تغييرات تحدث في هذه النظم البيئية الهشة غالباً ما تكون غير قابلة للإصلاح.

يقدم حدث الانقراض القديم هذا انعكاسًا قاتمًا لوضعنا الحالي. إن أوجه التشابه بين الماضي والحاضر مثيرة للقلق والانزعاج، وهي بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ وحماية التوازن الدقيق للأنظمة البيئية على كوكبنا.

الأسئلة الأكثر تكرارا

س: ما هو الجندوانا؟

ج: كانت غندوانا قارة عملاقة كانت موجودة منذ حوالي 550 مليون سنة مضت إلى ما يقرب من 180 مليون سنة مضت. وكانت تتألف من أمريكا الجنوبية الحالية، وإفريقيا، والجزيرة العربية، ومدغشقر، والهند، وأستراليا، والقارة القطبية الجنوبية.

س: ما سبب انقراض الكائنات الحية في Malvinoxhosan؟

ج: تشير دراسة حديثة إلى أن انقراض الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان كان سببه تغير المناخ، وعلى وجه التحديد انخفاض مستويات سطح البحر الذي أدى إلى تعطيل بيئتها.

س: كيف أثر انخفاض مستوى سطح البحر على الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان؟

ج: أدى انخفاض مستوى سطح البحر إلى تعطيل التيارات المحيطية حول القطب الجنوبي، مما أدى إلى انهيار حواجز حرارية مهمة. وأدى ذلك إلى انهيار النظام البيئي الذي كانت تعتمد عليه الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان، مما أدى في النهاية إلى انقراضها.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: يسلط هذا البحث الضوء على حساسية البيئات والنظم البيئية القطبية للتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة. إنه بمثابة تحذير بشأن التأثير الذي لا رجعة فيه الذي يمكن أن يحدثه تغير المناخ على النظم البيئية الهشة في الماضي والحاضر.