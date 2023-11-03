اكتشاف جديد: الشفق بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بالشفق القطبي على كوكب أورانوس، الكوكب السابع في نظامنا الشمسي. في حين أنه كان معروفًا لبعض الوقت أن أورانوس يعاني من الشفق القطبي، إلا أن عروض الضوء الطبيعي هذه لم تتم ملاحظتها سابقًا إلا من خلال الضوء فوق البنفسجي عالي الطاقة، وهو غير مرئي للعين المجردة. ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Astronomy عن أول اكتشاف على الإطلاق للشفق تحت الأحمر على أورانوس.

استخدم العلماء، بقيادة باحثين في جامعة ليستر في المملكة المتحدة، تلسكوب Keck II في هاواي لالتقاط هذه الشفق الأشعة تحت الحمراء بعيدة المنال. ومن خلال تحليل أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من أورانوس، تمكنوا من مراقبة خطوط الانبعاث المرتبطة بهذه الشفق ودراستها باستخدام مقياس الطيف. أصبح هذا الاختراق ممكنًا بفضل الدقة العالية التي توفرها أداة NIRSPEC الموجودة على تلسكوب Keck II.

تقليديًا، اعتمد علماء الفلك على وجود جسيمات مشحونة تسمى H3+ لاكتشاف الشفق القطبي على الكواكب الأخرى. وتؤثر درجة حرارة هذه الجسيمات على سطوعها، والذي بدوره يوفر معلومات حول كثافة الغلاف الجوي. في حالة أورانوس، تشير الزيادة في كثافة الغلاف الجوي مع عدم وجود تغير كبير في درجة الحرارة إلى وجود الشفق القطبي تحت الأحمر. ويرجع ذلك إلى الغلاف الجوي للكوكب الذي يغلب عليه الهيدروجين والهيليوم، مما يتسبب في انبعاث الشفق للضوء بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء.

لا يوفر هذا الاكتشاف معلومات قيمة حول الشفق القطبي على أورانوس فحسب، بل يثير أيضًا تساؤلات حول درجة حرارة الكواكب العملاقة بشكل عام. وقد وجد أن جميع الكواكب الغازية العملاقة، بما في ذلك أورانوس، أكثر سخونة مما توقعته النماذج النظرية. تشير إحدى النظريات إلى أن الشفق القطبي النشط يلعب دورًا في توليد وإعادة توزيع الحرارة على هذه الكواكب.

علاوة على ذلك، فإن هذا البحث له آثار على دراسة عمالقة الجليد الأخرى، بما في ذلك نبتون. تشير أوجه التشابه بين أورانوس ونبتون، مثل المجالات المغناطيسية غير المحاذية والمزاحة، إلى أن اكتشاف الشفق تحت الأحمر على أورانوس يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف ظواهر مماثلة على نبتون. ربما تكون الملاحظات السابقة لنبتون قد أخطأت الشفق خلال فترات الانبعاث الضعيفة، وهذا الفهم الجديد يمكن أن يعزز الملاحظات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعرفة المكتشفة حديثًا حول الشفق القطبي على أورانوس أن تساعد في تقييم الكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة، وخاصة العوالم التي يقل حجمها عن نبتون. تتمتع العديد من الكواكب الخارجية المكتشفة حتى الآن بخصائص فيزيائية مشابهة لأورانوس ونبتون، مما يجعلها مرشحة مناسبة لمزيد من الدراسة. من خلال دراسة الشفق القطبي لأورانوس، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للأغلفة الجوية والمجالات المغناطيسية لهذه الكواكب الخارجية وتعميق فهمنا لصلاحيتها المحتملة للسكن.

علاوة على ذلك، قد يساهم هذا البحث في فهمنا للانعكاس المغناطيسي الأرضي على الأرض. يتسبب الاختلال الفريد للمحاور الدورانية والمغناطيسية لأورانوس في حدوث هذه الظاهرة يوميًا على الكوكب. يمكن أن توفر دراسة تأثيرات هذه الانعكاسات المغناطيسية الأرضية المنتظمة على أورانوس معلومات قيمة حول التأثيرات المحتملة لانعكاسات القطب المغناطيسي للأرض على الأنظمة المختلفة التي تعتمد على المجال المغناطيسي لكوكبنا.

في نهاية المطاف، يفتح هذا الاكتشاف الرائد للشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس إمكانيات جديدة ومثيرة لمزيد من البحث ويوسع فهمنا للديناميكيات المعقدة داخل نظامنا الشمسي وخارجه.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الشفق القطبي؟



ج: الشفق القطبي، والمعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية أو الجنوبية، هو عروض للضوء الطبيعي تحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى انبعاث الضوء.

س: كيف تم اكتشاف الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟



ج: استخدم العلماء تلسكوب Keck II في هاواي المجهز بأداة NIRSPEC، مما سمح لهم بتحليل أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من أورانوس واكتشاف وجود الشفق القطبي تحت الأحمر.

س: لماذا يوجد الشفق القطبي على أورانوس في طيف الأشعة تحت الحمراء؟



ج: إن التركيبة السائدة للغلاف الجوي لأورانوس، والتي تتكون في معظمها من الهيدروجين والهيليوم، تجعل الشفق يبعث الضوء بأطوال موجية خارج الطيف المرئي، وتحديداً في نطاق الأشعة تحت الحمراء.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف بالنسبة لأبحاث الكواكب الخارجية؟



ج: إن فهم خصائص الشفق القطبي على أورانوس، جنبًا إلى جنب مع أوجه التشابه الفيزيائية بين أورانوس ونبتون والعديد من الكواكب الخارجية، يمكن أن يساعد في تقييم الكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن، وخاصة العوالم التي يقل حجمها عن نبتون.

س: كيف يمكن لدراسة الشفق القطبي على أورانوس أن تساهم في فهم الانعكاس المغناطيسي الأرضي على الأرض؟



ج: من خلال دراسة الانعكاسات المغناطيسية الأرضية المنتظمة التي تحدث على أورانوس نتيجة لاختلال محاوره الدورانية والمغناطيسية، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للتأثيرات المحتملة لانعكاسات القطب المغناطيسي للأرض على الأنظمة التي تعتمد على المجال المغناطيسي لكوكبنا.