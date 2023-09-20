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هيكل عظمي نادر لديناصور عمره 150 مليون عام سيُعرض في مزاد في باريس

Byروبرت أندرو

سبتمبر 20، 2023
هيكل عظمي نادر لديناصور عمره 150 مليون عام سيُعرض في مزاد في باريس

سيتم بيع الهيكل العظمي لـ Camptosaurus المحفوظ جيدًا، والملقب بـ Barry، بالمزاد العلني في باريس الشهر المقبل. تم اكتشاف الديناصور في وايومنغ بالولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات، وتم ترميمه في البداية على يد عالم الحفريات باري جيمس في عام 1990، ومن هنا جاء اسمه. ومؤخرًا، حصل المختبر الإيطالي Zoic على الهيكل العظمي وأجرى المزيد من أعمال الترميم. يبلغ طول باري 2000 مترًا وطوله 2.10 أمتار، وهو عينة سليمة بشكل استثنائي، حيث تم الحفاظ على 5٪ من جمجمته و90٪ من هيكله العظمي الإجمالي.

وفقًا لمزاد فندق Drouot Alexandre Giquello، فإن اكتمال Barry يجعله اكتشافًا نادرًا للغاية. عينات الديناصورات المعروضة في سوق الفن نادرة، مع عدد قليل فقط من المبيعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم كل عام. في الواقع، في أبريل من هذا العام، تم بيع هيكل عظمي مركب لتيرانوصور ريكس العملاق، يتكون من 293 عظمة تم الحصول عليها من ثلاثة تي ريكس مختلفة، مقابل 9.4 مليون دولار في مزاد في زيوريخ. وهذا يدل على الاهتمام والقيمة الكبيرة التي تحظى بها هذه الحفريات.

كان Camptosaurus ديناصورًا عاشبًا كبيرًا كان موجودًا خلال أواخر العصر الجوراسي وحتى أوائل العصر الطباشيري. ومع وصول سعر باري المتوقع في المزاد إلى 1.2 مليون يورو (1.98 مليون دولار)، فإن ندرته وحفظه الاستثنائي يساهم في قيمته. يمثل هذا البيع فرصة لعشاق علم الحفريات وجامعي الحفريات للحصول على قطعة رائعة من التاريخ الطبيعي. سيتم عرض الهيكل العظمي علنًا قبل المزاد، مما يسمح للأفراد المهتمين بالتعجب من هذه الأعجوبة التي يبلغ عمرها 150 مليون عام.

مصادر:
- رويترز
- حروف أخبار

By روبرت أندرو

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