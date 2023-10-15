9 حقائق رائعة عن بروكسيما سنتوري

بروكسيما سنتوري، أقرب النجوم للشمس، هو نجم قزم أحمر صغير يقع في كوكبة قنطورس، على بعد حوالي 38 تريليون كيلومتر. اكتشفه عالم الفلك الاسكتلندي روبرت إينيس عام 1915، وقد أسر هذا النجم فضول العلماء والفلكيين. فيما يلي تسع حقائق مثيرة للاهتمام حول بروكسيما سنتوري:

1. أقرب نجم معروف إلى شمسنا:

بروكسيما سنتوري هو أقرب نجم إلى شمسنا، ويقع على بعد ما يزيد قليلاً عن 4.2 سنة ضوئية. ويمثل قربها فرصة فريدة لدراسة الظواهر النجمية عن قرب. ومع ذلك، فإن مهمة مأهولة إلى بروكسيما سنتوري بعيدة عن متناولنا حاليًا.

2. ليس ألمع نجم في السماء:

على الرغم من قربه، فإن بروكسيما سنتوري خافت جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. يبلغ إجمالي لمعانه حوالي 0.16% فقط من لمعان الشمس، وينبعث منه أكثر من 85% من طاقته كأشعة تحت الحمراء.

3. نجم قزم أحمر منخفض الكتلة:

يُصنف بروكسيما سنتوري على أنه قزم أحمر، وتحديدًا قزم من النوع M. تتمتع الأقزام الحمراء بكتلة منخفضة نسبيًا، وعمر أطول، ودرجات حرارة أكثر برودة مقارنة بالنجوم مثل الشمس. وهي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم في الكون.

4. عضو في نظام ألفا سنتوري النجمي:

بروكسيما سنتوري هو عضو في نظام ألفا سنتوري النجمي، والذي يتضمن أيضًا ألفا سنتوري أ وألفا سنتوري ب. ألفا سنتوري أ وب هما نجمان شبيهان بالشمس، في حين أن بروكسيما سنتوري هو قزم أحمر صغير. يعد نظام Alpha Centauri هو ثالث ألمع نظام في سماء الليل.

5. نشاط التوهج المتكرر:

يشتهر بروكسيما سنتوري بنشاطه الناري المتكرر والمكثف. التوهجات عبارة عن إطلاقات مفاجئة للطاقة والضوء من الطبقة الخارجية للنجم، وهي أكثر شيوعًا في الأقزام الحمراء. يمكن لهذه التوهجات أن تنبعث منها مستويات عالية من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية.

6. الحمل الحراري الداخلي:

يتمتع بروكسيما سنتوري بتصميم داخلي حملي، على عكس الجزء الداخلي الإشعاعي للشمس. وهذا يعني أن الحمل الحراري هو الطريقة الأساسية لنقل الحرارة داخل النجم. فهو يسمح بالخلط الفعال للعناصر الداخلية وعمر أطول مقارنة بالنجوم ذات التصميمات الداخلية المشعة.

7. الرياح النجمية الضعيفة:

يتمتع بروكسيما سنتوري برياح نجمية ضعيفة، وذلك نتيجة لانخفاض كتلته مقارنة بالنجوم الأكبر حجمًا. تلعب الرياح النجمية دورًا حاسمًا في تطور النجوم وتكوين أنظمة الكواكب.

هذه مجرد أمثلة قليلة من الحقائق الرائعة عن بروكسيما سنتوري، أقرب جيراننا النجميين. إن خصائصه الفريدة وقربه من الأرض تجعله موضوعًا مثيرًا للدراسة بالنسبة لعلماء الفلك والعلماء على حدٍ سواء.

مصادر:

- "بروكسيما سينتاوري." ويكيبيديا.

- "10 حقائق عن بروكسيما سنتوري." الكون اليوم.