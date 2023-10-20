علماء الفلك يكتشفون انفجارًا راديويًا سريعًا بعيدًا، مما يسلط الضوء على المادة المفقودة في الكون

قام فريق من علماء الفلك باكتشاف مثير، حيث يزعمون أنهم اكتشفوا أبعد انفجار راديوي سريع تم رصده على الإطلاق. ويُعتقد أن الانفجار، الذي تم اكتشافه لأول مرة في يونيو 2022 بواسطة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع الأسترالي (ASKAP)، قد نشأ من مجموعة من المجرات المندمجة. وتقدر الطاقة المنطلقة خلال هذا الحدث الكوني بما يعادل 30 عامًا من إجمالي انبعاث الشمس، مكثفًا في جزء من المللي ثانية.

وباستخدام مجموعة من الأطباق المتصلة بالتلسكوب الراديوي، تمكن الباحثون من تضييق نطاق مصدر الدفق الراديوي. ثم استخدموا التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي للبحث عن المجرة التي نشأ منها الانفجار. يمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يُكتشف فيها أن انفجارًا من هذا النوع أقدم وأبعد من أي انفجار راديوي سريع تم اكتشافه مسبقًا.

لقد حيرت الانفجارات الراديوية السريعة، وهي نبضات قصيرة العمر من الانبعاثات الراديوية المكثفة، علماء الفلك لسنوات. وبينما تم تحديد حوالي 50 منها حتى الآن، يعتقد العلماء أن هناك آلافًا أخرى تنتظر اكتشافها. علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن هذه الانفجارات يمكن أن توفر رؤى قيمة لقياس كتلة الكون.

أنتجت الأساليب الحالية المستخدمة لتقدير كتلة الكون نتائج متضاربة تتحدى النموذج القياسي لعلم الكونيات. ومع ذلك، يقترح الباحثون الذين يقفون وراء هذا الاكتشاف أن دراسة رشقات الراديو السريعة يمكن أن تساعد في ملء الأجزاء المفقودة من اللغز. وعلى وجه التحديد، من خلال مراقبة هذه الانفجارات، يمكن للعلماء قياس المادة "المفقودة" بين المجرات والحصول على فهم أكثر دقة لكتلة الكون.

ووفقا للبروفيسور ريان شانون، أحد المشاركين في الدراسة، فإن أكثر من نصف المادة الطبيعية المتوقعة في الكون مفقودة. ويعتقد أن هذه المادة تقع في الفضاء بين المجرات، لكن طبيعتها المنتشرة والحارة تجعل من الصعب اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية. وتتوافق النتائج التي توصل إليها الفريق مع عمل عالم الفلك الأسترالي الراحل جان بيير ماكوارت، الذي أثبت في عام 2020 أن الانفجارات الراديوية السريعة البعيدة تكشف عن غازات منتشرة بين المجرات.

يؤكد هذا الاكتشاف الأخير انتشار الانفجارات الراديوية السريعة في الكون ويسلط الضوء على أهميتها المحتملة لدراسة بنية الكون. ومع ذلك، يعترف الفريق بأن الجيل الحالي من التلسكوبات قد يصل إلى أقصى حدوده في اكتشاف المزيد من الانفجارات البعيدة. وستكون هناك حاجة في المستقبل إلى أجهزة أكثر قوة لكشف أسرار هذه الظواهر الكونية.

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