تعيد المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا عينة كويكب تاريخية إلى الأرض

ملخص: أكملت مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا مهمتها بنجاح، حيث أعادت أول عينة من الكويكب على الإطلاق إلى الولايات المتحدة في 24 سبتمبر. وقد جمعت المركبة الفضائية عددًا كبيرًا جدًا من العينات من سطح الكويكب، مما أدى إلى تأخير في إكمال عينة Touch-and-Go آلية الاقتناء (TAGSM). بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وكالة ناسا تفاصيل حول اقتراب كويكب، وهو الكويكب 2023 SN6، الذي سيمر بالقرب من الأرض اليوم على مسافة 4.8 مليون كيلومتر.

عادت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا مؤخرًا إلى الأرض بعد أن قطعت مسافة 7 مليارات كيلومتر. هبطت المركبة الفضائية على الكويكب بينو وجمعت عينات من الغبار والصخور من سطحه. ومع ذلك، فقد أعادت عينات أكثر مما كان متوقعا، مما أدى إلى تأخير في عملية الحصول على العينات. أعرب كريستوفر سنيد، نائب رئيس عملية المعالجة OSIRIS-REx في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، عن سعادته بشأن المواد الوفيرة التي تم جمعها من الكويكب.

وفي تطور منفصل، قدمت وكالة ناسا تفاصيل حول كويكب يقترب، الكويكب 2023 SN6. ويتجه هذا الكويكب حاليًا نحو الأرض بسرعة 30,564 كيلومترًا في الساعة، وسيصل إلى أقرب اقتراب له اليوم على مسافة 4.8 مليون كيلومتر. ورغم أن هذه المسافة قد تبدو كبيرة، إلا أنها صغيرة نسبيا بالنظر إلى المقياس الفلكي.

يبلغ عرض الكويكب 2023 SN6 حوالي 86 قدمًا، وهو ليس كبيرًا بما يكفي لتصنيفه على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرًا. وهو ينتمي إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، والتي سُميت على اسم كويكب أبولو الذي اكتشفه كارل رينموث عام 1862. سيكون هذا هو الاقتراب الأول والوحيد للكويكب 2023 SN6 من الأرض، وفقًا لتوقعات ناسا.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

- مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)