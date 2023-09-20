دوامة فيبوناتشي المستخدمة للملاحة القمرية

طور العلماء طريقة جديدة للملاحة القمرية، وذلك باستخدام دوامة فيبوناتشي لحساب المعلمات المثلى لنظام يشبه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على القمر. ويساعد هذا النهج المبتكر على تحديث الملاحة في المركبات القمرية، مما يوفر خرائط أكثر دقة بناءً على الشكل الإهليلجي الفريد للقمر.

تعاونت كاميلا تشيراكي، طالبة الجيوفيزياء من جامعة إيوتفوس لوراند، مع البروفيسور غابور تيمار لتطبيق منهجية عالم الرياضيات فيبوناتشي لتكييف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالأرض مع القمر. ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Acta Geodaetica et Geophysica.

بينما تستعد البشرية للعودة إلى القمر، هناك تركيز على إيجاد طرق للملاحة القمرية. ومن المحتمل أن يتم مساعدة المركبات القمرية المستقبلية بواسطة نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية مشابه لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الأرض. ومع ذلك، فإن أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) الحالية لا تأخذ في الاعتبار شكل كوكبنا، ولكنها تستخدم بدلاً من ذلك مجسمًا إهليلجيًا دوارًا يناسب مجسم الأرض بشكل أفضل.

لتطبيق حلول برمجيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على القمر، يجب تحديد معلمات محددة. يعد شكل الشكل الإهليلجي الذي يناسب سطح القمر والمحاور شبه الكبرى وشبه الصغرى من العوامل المهمة. شكل القمر ليس كرويًا تمامًا ولكن يمكن تقريبه على شكل إهليلجي دوار.

في دراستهم، قام تشيراكي وتيمار بحساب معلمات الشكل الإهليلجي الدوار الذي يناسب الشكل النظري للقمر بشكل أفضل باستخدام قاعدة بيانات تسمى السيلينويد القمري. استخدموا كرة فيبوناتشي لترتيب نقاط العينة على سطح القمر، وزيادة عدد نقاط أخذ العينات تدريجيًا لتثبيت قيم المعلمات.

تم اختيار دوامة فيبوناتشي، وهي طريقة وضعها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي، لأنه يمكن تنفيذها باستخدام كود بسيط وتوفر نتائج دقيقة. تم تطبيق هذه الطريقة أيضًا على الأرض، مما أدى إلى إعادة بناء تقريب جيد للمجسم الإهليلجي WGS84 الذي يستخدمه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

يبشر هذا النهج الجديد للملاحة القمرية بمهام استكشاف القمر المستقبلية، حيث يوفر خرائط أكثر دقة بناءً على الشكل الفريد للقمر. إنه يمثل خطوة مهمة في تحديث أنظمة الملاحة للمركبات القمرية وتحسين فهمنا لسطح القمر.

المرجع: "معلمات أفضل مجسم إهليلجي قمري بناءً على نموذج السيلينويد الخاص بـ GRAIL" بقلم Kamilla Cziráki وGábor Timár، 27 يونيو 2023، Acta Geodaetica et Geophysica. دوى: 10.1007/s40328-023-00415-ث