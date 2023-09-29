كسوف الشمس 2023: نصائح للسلامة لمراقبة كسوف "حلقة النار"

ومن المقرر أن يحدث كسوف الشمس في 14 أكتوبر 2023، وسيكون مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. سيكون هذا الحدث حدثًا رائعًا، حيث سيتمكن الجميع في الولايات المتحدة من مشاهدة كسوف جزئي للشمس. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يقعون في أقصى الغرب سيشاهدون جزءًا أكبر من الشمس محجوبًا. فقط أولئك الذين يعيشون في مسار محدد يمتد من ولاية أوريغون عبر تكساس، بما في ذلك ولايات مثل كاليفورنيا وأيداهو ونيفادا وأريزونا ويوتا وكولورادو ونيو مكسيكو، سيكون لديهم الفرصة لمشاهدة "حلقة النار". خلال هذه الظاهرة، سيحجب القمر الجديد الأصغر قليلاً من المتوسط ​​ما يقرب من 90٪ من الشمس لمدة خمس دقائق تقريبًا.

وفي حين أن هذا الحدث مثير وفريد ​​من نوعه، فمن الضروري إعطاء الأولوية للسلامة عند مراقبة الكسوف. فيما يلي ثماني نصائح لضمان مشاهدة آمنة وممتعة لهذا الحدث النادر:

1. استخدم حماية العين: من الضروري ارتداء نظارات كسوف الشمس المصممة خصيصًا لمشاهدة الكسوف الجزئي بأمان. إن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية للعين قد يكون خطيرًا، لأنها مشرقة بشكل خطير. حماية العين أمر لا بد منه خلال الكسوف بأكمله.

2. ابتعد عن الطرق المزدحمة: يوصى بمشاهدة الكسوف من الحدائق أو الأماكن المفتوحة بعيدًا عن الطرق المزدحمة. من الضروري العثور على موقع مراقبة آمن، حيث أن الأرصفة والطرق المزدحمة يمكن أن تكون خطرة.

3. راقب الطقس: انتبه إلى أحوال الطقس، خاصة إذا كنت في منطقة جنوب غرب الولايات المتحدة. يمكن أن تحدث أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة خلال المناطق الجافة، مما يشكل مخاطر على مطاردي الكسوف. راقب تحديثات الطقس وخطط وفقًا لذلك.

4. حماية بشرتك: ضعي واقي الشمس وارتدي الملابس الواقية، مثل القبعة والملابس الفضفاضة المصنوعة من أقمشة عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. قد تتعرض مناطق مثل أريزونا ويوتا وكولورادو ونيو مكسيكو، الواقعة على هضبة كولورادو، لأشعة فوق البنفسجية أكثر كثافة بسبب ارتفاعها. حماية بشرتك أمر ضروري لمنع تلف الجلد.

5. خطط للمستقبل وقم بالقيادة بعناية: تجنب التسرع إلى موقع ما قبل بدء الحدث مباشرة. خطط لرحلتك مسبقًا، وتحقق من خرائط الكسوف التفاعلية، واحصل على جداول الكسوف لموقعك المحدد. قم بالقيادة بعناية وتأكد من أن لديك ما يكفي من الوقت للوصول إلى مكان المشاهدة المخصص لك.

6. حافظ على رطوبة جسمك: قد تؤدي مراقبة كسوف الشمس بأكمله إلى الجفاف، خاصة في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة. تأكد من شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا طوال الحدث.

باتباع نصائح السلامة هذه، يمكنك الاستمتاع بأمان بكسوف الشمس القادم في 14 أكتوبر 2023. تذكر أن تعطي الأولوية لرفاهيتك وحماية عينيك وبشرتك خلال هذا الحدث السماوي الفريد.

التعاريف:

– كسوف الشمس: ظاهرة تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض فيحجب الشمس كلها أو جزء منها.

- الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث يظهر القمر أصغر قليلاً من الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار".

مصادر:

- فرقة عمل AAS Solar Eclipse في الجمعية الفلكية الأمريكية (لم يتم توفير عنوان URL)

- Eclipsophile (لم يتم توفير عنوان URL)

– مجلة خارجية (لم يتم توفير عنوان URL)

– KRQE (لم يتم توفير عنوان URL)