أفضل الأماكن لمشاهدة كسوف الشمس "حلقة النار" في سان أنطونيو

في يوم السبت 14 أكتوبر، سيكون كسوف الشمس الحلقي المعروف باسم "حلقة النار" مرئيا في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. واحدة من الأماكن الأكثر شعبية لمشاهدة هذا الحدث السماوي ستكون سان أنطونيو، تكساس. ويبلغ عدد سكان سان أنطونيو 1.45 مليون نسمة، وهي أكبر مدينة في المسار المركزي للكسوف.

في حين أن سان أنطونيو ربما لم تتم مناقشتها على نطاق واسع كوجهة رئيسية لهذا الكسوف، فقد تم الاعتراف بها مؤخرًا كأفضل مكان ذو قيمة للزيارة في رحلة الكسوف بالطائرة. على الرغم من احتمال وجود غطاء سحابي بنسبة 61% في ذلك اليوم، وحتى لو لم يشق الزوار طريقهم إلى سان أنطونيو، فإنها ستظل الموقع الرئيسي لسكان تكساس لمشاهدة "حلقة النار".

ومن المقرر أن يستمر الخسوف حوالي ثلاث ساعات، مع ظهور "حلقة النار" لمدة 4 دقائق و21 ثانية عند الساعة 11:52 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. وسيكون هذا أول كسوف حلقي للشمس في الولايات المتحدة منذ عام 2012 والأخير حتى عام 2039.

سان أنطونيو مستعدة جيدًا لاستيعاب الزوار لهذا الكسوف. مع أكثر من 50,000 غرفة فندقية، وطرق واسعة، ومجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام، والعديد من حفلات المشاهدة والفعاليات التي يتم تنظيمها حول الكسوف، فهو موقع متميز للمشاهدة. يتم تذكير الزائرين باستخدام نظارات كسوف الشمس لمشاهدة آمنة، حيث أنه ليس من الآمن أبدًا النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين.

تم تنظيم العديد من حفلات المراقبة في سان أنطونيو للاحتفال بكسوف الشمس الحلقي. La Fiesta del Sol: سيقام الاحتفال بكسوف الشمس الحلقي في مركز سكوبي التعليمي. ستشمل هذه المناسبة المصممة على طراز المهرجان شاحنات الطعام، والعروض التقديمية، والتلسكوبات المفلترة بالطاقة الشمسية، وأنشطة عملية للعرض العام.

سيستضيف SeaWorld San Antonio أيضًا حفلة كسوف، حيث يقدم وجبات خفيفة ومشروبات تحت عنوان الكسوف وموسيقى DJ وفرصة ركوب السفينة أثناء الكسوف.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر استرخاءً، سيتم افتتاح The Good Kind Southtown مبكرًا لحضور حفلة Eclipse Watch Party في مروجها ومناطقها الخارجية. يمكن للضيوف المشاركة في اليوغا المجانية والاستمتاع بوجبة فطور وغداء والاستمتاع بكوكتيل خاص تحت عنوان الطاقة الشمسية يسمى The Eclipse.

تشمل حفلات المشاهدة الأخرى حديقة حيوان سان أنطونيو، وحياة ريجنسي سان أنطونيو ريفرووك، ومركز سان خوسيه ميشن التعليمي، ودوسيوم، ومتنزه آيزنهاور.

تستعد سان أنطونيو لتقديم تجربة لا تنسى للزوار والسكان المحليين على حد سواء خلال كسوف الشمس "حلقة النار". إنها وجهة توفر جمالًا طبيعيًا وبنية تحتية سياحية نابضة بالحياة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لمشاهدة هذا الحدث المذهل.

مصادر:

– Timeanddate.com

– WhenIsTheNextEclipse.com