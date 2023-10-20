اكتشف علماء الفلك انفجارًا غامضًا لموجات الراديو منذ 8 مليارات سنة

كشف تقرير حديث لموقع CNN.com أن علماء الفلك توصلوا إلى اكتشاف رائع، وهو اكتشاف انفجار غامض لموجات الراديو استغرق 8 مليارات سنة للوصول إلى الأرض. هذه الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) ليست بعيدة بشكل لا يصدق فحسب، ولكنها أيضًا نشطة بشكل ملحوظ.

الدفقات الراديوية السريعة (FRBs) عبارة عن رشقات نارية مكثفة من موجات الراديو تدوم لمدة ميلي ثانية فقط. لا تزال أصولها غير معروفة إلى حد كبير، ولكن يُعتقد أنها عبارة عن ومضات عابرة من موجات الراديو خارج المجرة. وقد لوحظ أن بعض الدفقات الراديوية السريعة لها فترات متفاوتة، حيث يظهر بعضها انفجارات فرعية تدوم مجرد ميكروثانية بينما يمكن أن يستمر بعضها الآخر لعدة ثوانٍ.

تم رصد أحدث تدفق FRB، والمعروف باسم FRB 20220610A، في نظام مجرة ​​مضيف معقد بقيمة انزياح أحمر تبلغ 1.016 ± 0.002. لقد كان مصدر هذه التدفقات الراديوية السريعة موضوعًا للتكهنات والنظريات منذ فترة طويلة، حيث اقترح البعض أنها يمكن أن تكون نتيجة اصطدام النجوم النابضة بالكويكبات في الأنظمة النجمية البعيدة.

وقد اعتمد علماء الفلك على التلسكوبات الراديوية مثل مجموعة ASKAP في غرب أستراليا لتتبع ودراسة هذه الانفجارات الكونية بعيدة المنال. لعبت مصفوفة ASKAP دورًا حاسمًا في اكتشاف التدفق FRB في يونيو 2022، مما ساعد الباحثين على تحديد أصله. كشفت عمليات الرصد اللاحقة باستخدام التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي أن المجرة المصدر للتدفقات الراديوية السريعة أقدم وأبعد من أي مصدر آخر للتدفقات الراديوية السريعة المكتشفة سابقًا، ومن المحتمل أن تكون جزءًا من مجموعة من المجرات المندمجة.

لقد رسم الباحثون في جامعة طوكيو أوجه تشابه مثيرة للاهتمام بين الدفقات الراديوية السريعة والظواهر الطبيعية مثل الزلازل والتوهجات الشمسية. في حين تظهر الدفقات الراديوية السريعة اختلافات كبيرة عن التوهجات الشمسية، إلا أنها تشترك في أوجه تشابه ملحوظة مع الزلازل. تدعم هذه النتيجة النظرية القائلة بأن الدفقات الراديوية السريعة تنتج عن "زلازل نجمية" تحدث على سطح النجوم النيوترونية. إن فهم سلوك المادة عالية الكثافة وجوانب الفيزياء النووية يمكن أن يساعد بشكل كبير من خلال مزيد من الدراسة للتدفقات الراديوية السريعة.

لا يزال سبب الدفقات الراديوية السريعة غامضًا، على الرغم من التكهنات بأن بعض هذه الدفقات يمكن أن يكون مصدرها خارج كوكب الأرض. ومع ذلك، تشير النظرية السائدة إلى أن بعض التدفقات الراديوية السريعة على الأقل تنبعث من النجوم المغناطيسية، وهي نجوم نيوترونية ذات مجالات مغناطيسية قوية للغاية.

ومن المثير للاهتمام أن اكتشاف التدفق الراديوي السريع البالغ عمره 8 مليارات عام يمكن أن يساعد في حل لغز المادة المفقودة في الكون. ويعتقد العلماء أن نصف المادة التي ينبغي أن تكون موجودة في الكون اليوم مفقودة فعليا. وتتكون هذه "المادة المفقودة" من الباريونات، وهي المادة العادية التي تتكون من البروتونات والنيوترونات. عندما تنتقل الدفقات الراديوية السريعة عبر مسافات شاسعة، فإن إشعاعها يتبدد بسبب هذه المادة المفقودة. من خلال قياس المسافات إلى عدد قليل من الدفقات الراديوية السريعة، قد يتمكن الباحثون من تحديد كثافة الكون وربما تحديد موقع المادة الباريونية المفقودة.

المصادر: CNN.com، Science Direct، The New Scientist، SciTechDaily، Space.com