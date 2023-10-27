علماء الفلك يكشفون أسرار الانفجارات الراديوية السريعة: رسم خرائط للكون

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف مثير للاهتمام يلقي الضوء على الظاهرة الغامضة المعروفة باسم الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs). كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science أن موجات الراديو الصادرة عن FRB 20220610A، وهي واحدة من أكثر الدفقات الراديوية السريعة البعيدة والحيوية التي تم رصدها على الإطلاق، استغرقت 8 مليارات سنة مذهلة للوصول إلى الأرض.

الدفقات الراديوية السريعة (FRBs) هي عبارة عن رشقات نارية مكثفة من موجات الراديو التي لا تدوم سوى جزء من جزء من المللي ثانية، مما يجعل دراستها صعبة. ظلت أصول هذه الومضات الكونية غامضة لفترة طويلة منذ اكتشاف أول تدفق FRB في عام 2007. ومع ذلك، فإن التقدم في التكنولوجيا واستخدام التلسكوبات الراديوية مكّن العلماء من اكتشاف وتتبع المئات من هذه الدفقات الراديوية السريعة عبر المناطق الشاسعة للكون.

أطلق الانفجار المعني، FRB 20220610A، كمية من الطاقة تعادل تلك المنبعثة من شمسنا على مدار 30 عامًا مذهلة، على الرغم من مدتها القصيرة. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول القوة المذهلة وكثافة هذه الظواهر السماوية.

باستخدام مجموعة من التلسكوب الراديوي الأسترالي بمصفوفة الكيلومتر المربع باثفايندر (ASKAP) والتلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (VLT) في تشيلي، تمكن علماء الفلك من تحديد الموقع الدقيق للتدفقات الراديوية السريعة وتحديد المجرة المصدر لها. ووجدوا أن الانفجار نشأ من مجموعة مكونة من مجرتين أو ثلاث مجرات مندمجة، حيث تتشكل نجوم جديدة. يتماشى هذا مع النظريات الحالية التي تشير إلى أن التدفقات الراديوية السريعة قد تنبع من انفجارات أجسام نشطة للغاية تسمى النجوم المغناطيسية، والتي تنتج عن انفجارات النجوم.

لا يكشف هذا البحث الرائد عن طبيعة التدفقات الراديوية السريعة فحسب، بل يقدم أيضًا طريقة جديدة محتملة للتحقيق في المادة الغامضة المفقودة في الكون. ومن خلال قياس المادة بين المجرات التي لا يمكن تفسيرها باستخدام التقنيات التقليدية، يعتقد العلماء أن الانفجارات الراديوية السريعة يمكن أن توفر رؤى فريدة حول تكوين وبنية الكون.

إن التطورات المستقبلية في التلسكوبات الراديوية، التي يتم بناؤها حاليًا في جنوب إفريقيا وأستراليا، تحمل وعدًا باكتشاف آلاف الدفقات الراديوية السريعة. ومن خلال رسم خرائط لهذه الانفجارات وتحليل خصائصها بشكل أكبر، يهدف علماء الفلك إلى كشف أسرار الكون والإجابة على الأسئلة العميقة المتعلقة بعلم الكونيات.

أسئلة وأجوبة

ما هي الدفقات الراديوية السريعة (FRBs)؟

الانفجارات الراديوية السريعة عبارة عن رشقات نارية مكثفة من موجات الراديو لا تدوم سوى جزء من المللي ثانية. لا تزال أصولها غير معروفة، وتظهر على شكل ومضات كونية سريعة عبر الكون.

أين تم اكتشاف FRB 20220610A؟

تم اكتشاف FRB باستخدام التلسكوب الراديوي الأسترالي Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) الموجود في غرب أستراليا.

ما هو الأصل المحتمل لـ FRBs؟

تشير النظريات الحالية إلى أن الانفجارات الراديوية السريعة قد تنشأ من أجسام نشطة للغاية تسمى النجوم المغناطيسية، ناتجة عن انفجارات النجوم.

كيف يمكن للانفجارات الراديوية السريعة أن تساعد في اكتشاف المادة المفقودة في الكون؟

تتمتع الدفقات الراديوية السريعة بقدرة فريدة على "رؤية" المادة المتأينة بين المجرات، مما يوفر للعلماء طريقة لقياس المادة التي لا تزال مجهولة المصير باستخدام التقنيات العادية.

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

لا يؤدي هذا البحث الرائد إلى تعزيز فهمنا للانفجارات الراديوية السريعة فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة للمادة المفقودة الغامضة في الكون وبنية الكون ككل.