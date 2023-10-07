المنحدرات الكونية: الكشف عن ولادة النجم الخفي

توفر الصورة التي تم التقاطها مؤخرًا بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا منظرًا خلابًا للمنحدرات الكونية، وهي ليست في الواقع جبالًا صخرية ولكنها حافة منطقة تشكل النجوم الشابة في سديم كارينا المعروف باسم NGC 3324. توفر هذه الصورة بالأشعة تحت الحمراء نظرة ثاقبة المناطق المحجوبة سابقًا لولادة النجوم.

ويصف اسم "المنحدرات الكونية" مظهر هذه المنطقة، التي تقع على بعد حوالي 7,600 سنة ضوئية من الأرض. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن هذه المنحدرات ليست مصنوعة من الصخور الصلبة. وبدلا من ذلك، فإنها تمثل حدود تجويف غازي ضخم داخل NGC 3324.

لعبت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي دورًا أساسيًا في التقاط هذه الصورة المذهلة. تم استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء لاختراق الغبار والغاز الذي عادة ما يحجب هذه المناطق، مما يمكننا من مشاهدة الجمال الخفي لعملية تكوين النجوم.

يشتهر سديم كارينا بنشاطه النجمي المكثف، إذ يستضيف العديد من النجوم الضخمة التي تنبعث منها رياح نجمية قوية وأشعة فوق بنفسجية مكثفة. تعمل مصادر الطاقة هذه على تشكيل الغاز والغبار المحيطين بها، مما يؤدي إلى ظهور الهياكل الرائعة التي لوحظت داخل NGC 3324.

إن فهم تكوين النجوم أمر بالغ الأهمية لكشف أسرار الكون. ومن خلال دراسة مناطق مثل NGC 3324، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي أدت إلى تكوين شمسنا وتطور المجرات من حولنا.

تعد هذه الصورة بمثابة شهادة على الجمال المذهل الذي يكمن داخل المشهد الكوني، بالإضافة إلى فهمنا المتزايد باستمرار للآليات المعقدة التي تؤدي إلى ولادة النجوم.

التعاريف:

– الأشعة تحت الحمراء: إشعاع كهرومغناطيسي ذو أطوال موجية أطول من موجات الضوء المرئي، مما يسمح باكتشاف الأجسام التي يحجبها الغبار والغاز.

- سديم كارينا: سحابة بين نجمية واسعة تقع في ذراع كارينا-القوس، على بعد حوالي 7,500 سنة ضوئية من الأرض.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا