في يوم السبت 14 أكتوبر الساعة 16:15 بالتوقيت العالمي، سيحدث حدث سماوي نادر يُعرف باسم كسوف الشمس الحلقي. ويحدث هذا الكسوف، الذي يشار إليه غالبا باسم كسوف "حلقة النار"، عندما يغطي القمر مركز الشمس جزئيا، تاركا ضوءا مرئيا على شكل حلقة حول القمر. وسيستمر الخسوف لمدة 4 دقائق و30 ثانية تقريبًا.

وستتاح الفرصة لأكثر من 70 مليون أمريكي لمشاهدة هذا الحدث المذهل، وفقًا لوكالة ناسا. وسيكون الكسوف مرئيًا ضمن مسار يبلغ عرضه 125 ميلًا ويمتد عبر تسع ولايات أمريكية، بما في ذلك أوريغون وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وتكساس. ضمن هذا المسار، يقيم أكثر من 6.6 مليون أمريكي.

وبالنسبة لأولئك الذين هم خارج المسار، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، سيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيًا. ومن الضروري ارتداء نظارات كسوف الشمس في جميع الأوقات عند مشاهدة الكسوف، بغض النظر عما إذا كان "حلقة النار" أو كسوف جزئي.

وبعد مروره بالولايات المتحدة، سيكون الكسوف مرئيا من عدة دول في أمريكا الوسطى والجنوبية، مثل المكسيك وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وكولومبيا والبرازيل.

وللحصول على أفضل تجربة مشاهدة، ينصح بالبحث عن موقع ضمن مسار الكسوف يكون غير مزدحم بشكل كبير. من المرجح أن تجتذب المتنزهات الوطنية الشهيرة على طول المسار، مثل متنزه كريتر ليك الوطني في ولاية أوريغون ومتنزه برايس كانيون الوطني في ولاية يوتا، أعدادًا كبيرة من الزوار. يوصى بالتخطيط المسبق والوصول إلى موقع المشاهدة مبكرًا.

سيتم إغلاق مواقع مصائد الجذب، بما في ذلك متنزه Monument Valley Navajo Tribal Park وFour Corners Navajo Tribal Park وأجزاء من نصب Canyon de Chelly التذكاري الوطني، أثناء الكسوف نظرًا لأهميته في ثقافة نافاجو.

وفي حين ستوفر "حلقة النار" مشهدا يحبس الأنفاس، فإن من هم خارج المسار لا يزال بإمكانهم مشاهدة كسوف جزئي للشمس. تختلف كمية الشمس التي يحجبها القمر حسب الموقع. وستشهد المدن البعيدة عن المسار، مثل نيويورك، كسوفًا بنسبة 22٪ تقريبًا، بينما ستشهد مدن مثل أوستن، تكساس، على بعد 70 ميلًا فقط من المسار، كسوفًا كبيرًا بنسبة 88٪.

تذكر أن تظل مطلعًا على أحدث المعلومات المتعلقة بكسوف الشمس، بما في ذلك خيارات السفر والإقامة، من مصادر موثوقة مثل WhenIsTheNextEclipse.com والدليل الكامل للكسوف الكبير لأمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024.

مصادر:

- ناسا

– WhenIsTheNextEclipse.com