نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إرجاع عينة من الكويكب

أكملت مهمة OSIRIS-REx، التي أطلقتها وكالة ناسا، مؤخرًا رحلتها التي استغرقت سبع سنوات من خلال إعادة عينة من الغبار والصخور من الكويكب بينو بنجاح. ومن المرجح أن تكون هذه العينة هي الأكبر على الإطلاق التي يتم جمعها من كويكب، وستوفر رؤى قيمة حول أصول النظام الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

خلال مهمتها، دارت OSIRIS-REx حول الكويكب بينو الغني بالكربون لمدة عامين ونصف، ورسمت خريطة لسطحه وجمعت بيانات عن خصائصه. وكانت هذه الدراسة المكثفة مهمة ليس فقط لفهم تكوين الكويكبات وتكوينها، ولكن أيضًا لتقييم المخاطر التي قد تشكلها إذا اتصلت بالأرض.

الكويكبات هي بقايا من النظام الشمسي المبكر، ويمكن أن توفر دراستها معلومات قيمة حول تكوين الكواكب وتوزيع العناصر الضرورية للحياة. ومن خلال تحليل العينات التي تم جمعها، يأمل العلماء في كشف أسرار أصول النظام الشمسي والحصول على نظرة ثاقبة حول توزيع الماء والكربون والمعادن الأخرى.

يعد الحصول على عينات فعلية من الكويكبات أمرًا بالغ الأهمية للتحليل الكيميائي المتعمق، حيث لا يمكن للتلسكوبات الموجودة على الأرض سوى توفير فهم تقريبي لتكوينها. وفي حين تم جمع أكثر من 70,000 ألف نيزك على الأرض، فإنها تمثل أقل من 0.1% من أنواع الكويكبات المعروفة. إن استرجاع العينات غير الملوثة مباشرة من الكويكبات يمكّن العلماء من دراسة هذه الأجرام السماوية بدقة أكبر.

تمثل مهمات عودة العينات مثل OSIRIS-REx تحديًا لا يصدق من الناحية الفنية. يجب أن تقطع المركبة الفضائية ملايين الكيلومترات، وأن تتوافق مع سرعة الهدف، وأن تجد موقع هبوط آمن، وأن تجمع العينة دون أن تتحطم، وأن تخزنها بشكل آمن، وتعود بشكل مستقل إلى الأرض بسبب تأخيرات الاتصالات الطويلة. تنضم OSIRIS-REx إلى بعثات عودة العينات السابقة مثل Stardust (من المذنب Wild-2)، وHayabusa (من الكويكب Itokawa)، وHayabusa2 (من الكويكب Ryugu)، مما يزيد من فهمنا للمواد الموجودة خارج كوكب الأرض.

تعد العودة الناجحة لعينة OSIRIS-REx إنجازًا كبيرًا للمجتمع العلمي. وسيكون العلماء في جامعة كيرتن، الذين شاركوا في بعثات مختلفة لإعادة العينات، من بين أول من يتلقون العينات المجمعة ويحللونها. ستخضع العينات لفحص دقيق في مركز جونسون للفضاء للكشف عن إمكاناتها العلمية وتعزيز فهمنا للنظام الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

المصادر: ناسا