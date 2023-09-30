7 أشياء تحتاج لمعرفتها حول مهمة ناسا النفسية

تجذب مهمة ناسا القادمة Psyche، والتي من المقرر إطلاقها في 5 أكتوبر، الاهتمام لعدة أسباب تتجاوز قيمتها المقدرة بـ 10,000 كوادريليون دولار. فيما يلي سبع حقائق حول هذه المهمة الرائدة:

الكويكب قد يكون قلب الكوكب: ويعتقد أن كوكب سايكي، الذي يقع في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري، هو الجسم الأكثر كثافة في النظام الشمسي. ويتكهن العلماء بأن سايكي قد يكون النواة المكشوفة لكوكب فاشل، مما يوفر فرصة فريدة لدراسة جسم مشابه لنواة الأرض. إنها لا تساوي حقًا 10,000 كوادريليون دولار: في حين أن التقدير الأولي أعطى Psyche قيمة فلكية، إلا أنه من غير العملي استخراج الكويكب أو إعادته إلى الأرض. كان حساب القيمة طريقة بسيطة لتوليد تغطية إعلامية للمهمة. يمكن أن يكون الكويكب باللون الأخضر الذهبي: قد يكون لسطح سايكي صبغة ذهبية خضراء بسبب وجود الكبريت، مما يشير إلى احتمال وجود براكين كبريتية سابقة. سيتم إطلاقه من "منصة أبولو": سيتم إطلاق مهمة Psyche من مجمع الإطلاق 39A التابع لمركز كينيدي للفضاء، والمعروف بأهميته التاريخية كموقع إطلاق لمهمات أبولو وبرنامج المكوك الفضائي. سوف يهبط صاروخان قابلان لإعادة الاستخدام جنبًا إلى جنب: بعد الإطلاق، سينفصل صاروخان قابلان لإعادة الاستخدام من مركبة Falcon Heavy التابعة لشركة SpaceX ويهبطان جنبًا إلى جنب في محطة Cape Canaveral Spaceport Station. محركات المركبة الفضائية ضعيفة جداً: يعتمد نظام الدفع الكهربائي الشمسي للمركبة الفضائية Psyche على محركات دفع أيونية ضعيفة تغذيها غاز الزينون. على الرغم من قوة الدفع المنخفضة، ستعمل المحركات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة سرعة المركبة تدريجيًا بمرور الوقت. سوف ينطلق بالمقلاع عبر المريخ في عام 2026: ستكون إحدى المناورات الرئيسية للمهمة هي مساعدة الجاذبية من المريخ في عام 2026. وستوفر هذه المناورة للمركبة الفضائية زيادة كبيرة في السرعة نحو وجهتها.

بشكل عام، تعد مهمة Psyche بتقديم رؤى قيمة حول تكوين وتكوين الكويكبات، وتسليط الضوء على تاريخ نظامنا الشمسي، وربما الكشف عن أدلة جديدة حول طبيعة قلوب الكواكب. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للأجرام السماوية.

المصادر: ناسا، جامعة ولاية أريزونا، مختبر الدفع النفاث