كتالوج جديد للكواكب الخارجية: نظام كبلر 385 واكتشافات مثيرة

ترك تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا بصمته في المجتمع العلمي مرة أخرى. وفي فحص البيانات التي تم جمعها قبل تقاعده في عام 2018، اكتشف علماء الفلك نظامًا استثنائيًا مكونًا من سبعة كواكب خارجية. هذا النظام الفريد، المعروف باسم Kepler-385، يأسر العلماء بسبب تعرض كواكبه للقصف بالإشعاع المكثف من نجمهم الأم. ما يجعل هذا الاكتشاف رائعًا بشكل خاص هو أن كلًا من هذه الكواكب الخارجية يتلقى إشعاعًا أكثر مما يتلقاه أي كوكب في نظامنا الشمسي من الشمس.

وفي حين أن الحجم الدقيق للكواكب الخارجية لا يزال قيد التدقيق، إلا أنها تبدو أكبر من كوكبنا الأرض ولكنها أصغر من العملاق الجليدي الضخم نبتون. يضيف هذا الاكتشاف إلى الإثارة المتزايدة المحيطة بالكتالوج الجديد الذي أنتجه تلسكوب كيبلر الفضائي. يحتوي هذا الكتالوج الشامل على ما يقرب من 4,400 كوكب خارجي مرشح و700 نظام متعدد الكواكب. ويتوقع المجتمع العلمي بفارغ الصبر جمع معلومات لا تقدر بثمن من هذا الكتالوج الشامل.

ماذا نعرف عن النظام الكوكبي كيبلر-385؟ يقع هذا النظام على مسافة 4,672 سنة ضوئية، وهو نادر لأنه يشمل أكثر من ستة كواكب. أحد الأمثلة المعروفة على مثل هذا النظام هو نظام TRAPPIST-1، الذي يتكون من سبعة كواكب شبيهة بالأرض. في مركز نظام كيبلر-385 يوجد نجم أكبر بـ 1.1 مرة وأكثر حرارة بنسبة 5% من شمسنا.

Kepler-385 b، الكوكب الأعمق، يتمتع بكتلة أكبر بحوالي 12.8 مرة من كتلة الأرض، وعرضه 2.7 مرة أكبر من كوكبنا. يدور هذا الكوكب حول نجمه على مسافة تساوي 10% فقط من المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس، ويكمل مداره في 10 أيام أرضية فقط. الكوكب التالي، Kepler-385 c، أكبر قليلاً بكتلة تبلغ حوالي 13.2 مرة كتلة الأرض. يغطي مداره مسارًا دائريًا يمتد حوالي 13% من المسافة بين الأرض والشمس ويكمل دورة كاملة في ما يزيد قليلاً عن 15 يومًا أرضيًا.

يفترض العلماء أن كلا من Kepler-385 c وb عبارة عن كوكبين صخريين ذوي غلاف جوي رقيق، في حين أن الكواكب الخمسة المتبقية في النظام أكبر حجمًا، وربما ضعف حجم الأرض، ومغطاة بأغلفة جوية كثيفة.

على الرغم من اختتام مهمته الأساسية في عام 2013، واصل تلسكوب كيبلر الفضائي إحداث ثورة في فهمنا للكون خلال مهمته الممتدة، حيث وصل إلى نهايته في عام 2018. وحتى بعد سنوات من تقاعده، لا يزال كنز البيانات التي جمعها كيبلر مستمرًا في التنقيب. اكتشف المزيد عن مجرة ​​درب التبانة وسكانها السماويين. والجدير بالذكر أن كيبلر أكد اعتقاد ناسا بأن مجرتنا تحتوي على كواكب أكثر من النجوم.

يُظهر الاكتشاف الأخير لنظام Kepler-385 الإمكانات الرائعة لكتالوج الكواكب الخارجية المحدث. ومن خلال استخدام الحسابات المحسنة للخصائص النجمية وتحسين نماذج مدارات الكواكب خارج المجموعة الشمسية، يستطيع العلماء الآن تمييز متى يستضيف النجم كواكب متعددة تمر عبر وجوهها. تميل هذه الكواكب إلى امتلاك مدارات دائرية أكثر مقارنة بالنجوم التي تحتوي على كوكب واحد أو اثنين فقط من الكواكب الخارجية.

تستمر الإثارة في التزايد حول هذا الكتالوج المكتشف حديثًا للكواكب الخارجية. سوف تتعمق ورقة بحثية قادمة في مجلة علوم الكواكب في مزيد من التفاصيل حول نظام Kepler-385 والمدخلات الجذابة الأخرى في الكتالوج. بالنسبة للمهتمين، نسخة ما قبل الطباعة متاحة بالفعل على مستودع الورق arXiv. إن الاكتشافات التي تمت من خلال مهمة كيبلر هي بمثابة تذكير بحجم كوننا والإمكانيات اللامحدودة التي تكمن وراء جوارنا الكوني.