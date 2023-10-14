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اكتشاف ثعالب البحر الموجودة في معدة أوركا يثير تساؤلات

Byروبرت أندرو

أكتوبر 14، 2023
اكتشاف ثعالب البحر الموجودة في معدة أوركا يثير تساؤلات

كشفت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Aquatic Mammals الخاضعة لمراجعة النظراء، عن اكتشاف صادم: تم اكتشاف بقايا ستة ثعالب بحرية في بطن حوت قاتل متوفى، مع وجود قضاعة سابعة في حلقه. وعُثر على أنثى الحوت القاتل ميتة قبالة سواحل جزر كوماندر الروسية في بحر بيرينغ العام الماضي، مما دفع الباحثين إلى إجراء تشريح والكشف عن النتائج التي توصلوا إليها.

بوزن إجمالي يبلغ 258 رطلاً، يعد وجود ثعالب البحر في معدة الحيتان القاتلة أمرًا غير معتاد، حيث تتغذى الحيتان القاتلة عادةً على الفقمات وأسماك القرش وأسود البحر وسمك السلمون والحيتان الأخرى. في حين أنه من غير المألوف أن تستهلك الحيتان القاتلة ثعالب الماء، فقد كانت هناك حالات سابقة لحيتان الأوركا تفترس ثعالب الماء، ومن المحتمل أن تلعب دورًا في تراجع أعدادها في ألاسكا خلال التسعينيات.

ربما يكون الاستهلاك غير المتوقع لثعالب الماء من قبل الحيتان القاتلة قد ساهم في زوالها. إما أن أنثى الحوت القاتل البالغة كانت تصطاد بمفردها أو أن ثعالب الماء كانت صغيرة بما يكفي لابتلاعها بالكامل، باستثناء القضاعة السابعة التي حوصرت في حلقها. يعد ابتلاع ثعالب الماء من قبل الحيتان القاتلة أمرًا غريبًا أيضًا نظرًا لأن الحيتان القاتلة عادةً ما تمزق فرائسها إلى أجزاء أصغر قبل البلع. يعد هذا السلوك المتمثل في تفتيت طعامهم تناقضًا صارخًا مع وضع الابتلاع السليم الذي لوحظ في هذه الحالة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم العثور على الحوت القاتل خارج مناطق الصيد النموذجية، مما يثير المزيد من الأسئلة حول هذا الحدث غير العادي. يقوم العلماء حاليًا بالتحقيق في الظروف المحيطة بسلوك الحوت القاتل وانحرافاته عن فرائسه المعتادة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم المدى الذي قد تشكل به الحيتان القاتلة تهديدًا لمجموعات ثعالب البحر المعرضة للخطر والعوامل المحتملة التي تساهم في هذه التفاعلات.

مصادر:
مجلة الثدييات المائية، نيوزويك

By روبرت أندرو

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