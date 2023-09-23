العلماء يصنعون حرير العنكبوت باستخدام ديدان القز المعدلة وراثيا

حقق العلماء الصينيون تقدما كبيرا من خلال تصنيع حرير العنكبوت من دودة القز المعدلة وراثيا. والألياف الناتجة أقوى بست مرات من مادة الكيفلار، وهي مادة شائعة الاستخدام في السترات الواقية من الرصاص. يقدم هذا البحث، المنشور في مجلة Matter، بديلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة للألياف الاصطناعية، مع تطبيقات محتملة في مختلف الصناعات.

تقليديا، تم الاعتراف بحرير العنكبوت كبديل مستدام للألياف الاصطناعية بسبب تأثيره المنخفض على البيئة. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لاستنساخ حرير العنكبوت صناعيًا واجهت تحديات، خاصة في إعادة إنتاج الطبقة السطحية الواقية التي تطبقها العناكب على شبكاتها. لقد واجهت الطرق السابقة صعوبة في تطبيق هذه الطبقة، مما يحد من التطبيق العملي ومتانة حرير العنكبوت الاصطناعي.

إن استخدام دودة القز المعدلة وراثيا يقدم حلا لهذه المشكلة. تقوم دودة القز بشكل طبيعي بتغطية أليافها بطبقة واقية مماثلة، مما يجعلها مرشحة مناسبة لإنتاج حرير العنكبوت. من خلال إدخال جينات بروتين حرير العنكبوت في الحمض النووي لديدان القز باستخدام تقنية تحرير الجينات CRISPR-Cas9، تمكن الباحثون من إنتاج بروتينات حرير العنكبوت كاملة الطول. ثم يتم غزل الألياف الناتجة لتكوين مادة أقوى من مادة الكيفلار.

إن الآثار المترتبة على هذا الاختراق واسعة النطاق. يمكن استخدام حرير العنكبوت في العديد من الصناعات، بما في ذلك الهندسة الطبية الحيوية، وتكنولوجيا الطيران، والجيش. لديها القدرة على صنع ملابس وسترات مضادة للرصاص أقوى وأكثر راحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في إنتاج المواد الذكية.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على إمكانية تسويق حرير العنكبوت على نطاق واسع. يتم بالفعل تربية دودة القز تجاريًا للحصول على حريرها، مما يجعل إنتاج ألياف حرير العنكبوت باستخدام دودة القز المعدلة وراثيًا أمرًا ممكنًا وفعالاً من حيث التكلفة. علاوة على ذلك، يخطط الباحثون لتطوير دودة القز المعدلة وراثيًا والتي تنتج ألياف حرير العنكبوت باستخدام الأحماض الأمينية الطبيعية والمهندسة، مما يزيد من إمكانيات هذه المادة المبتكرة.

يمهد هذا البحث الرائد الطريق لمستقبل أكثر استدامة، ويقدم بديلاً صديقًا للبيئة للألياف الاصطناعية مع العديد من التطبيقات عبر الصناعات.

المصدر

- "ألياف حرير العنكبوت الكاملة عالية القوة وفائقة الصلابة مغزولة من دودة القز المعدلة وراثيًا" - Junpeng Mi et al. – مسألة (2023)