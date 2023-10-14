مسبار باركر الشمسي: السباق عبر الفضاء لكشف أسرار الشمس

دخل مسبار باركر الشمسي، وهو مركبة فضائية أطلقتها وكالة ناسا في عام 2018، التاريخ من خلال كونه أسرع جسم من صنع الإنسان تم تسجيله على الإطلاق. وهي تتسابق حول الشمس بسرعة مذهلة تبلغ 635,266 كيلومترًا في الساعة، وقد تجاوزت الطائرة الأسطورية SR-71 Blackbird بما يقرب من 180 مرة. وقد حدث هذا الإنجاز الرائع خلال الدورة السابعة عشرة للمسبار حول الشمس، بعد ثلاث سنوات فقط من تسجيل السرعة القياسية السابقة البالغة 17 كيلومترًا في الساعة.

ما يجعل إنجاز باركر سولار بروب أكثر إثارة للإعجاب هو أنه لا يعتمد على الدفع الاصطناعي. وبدلاً من ذلك، فهو يتبع مدارًا مخططًا بعناية، ويتصاعد نحو الداخل بسبب قوة جاذبية الشمس. وبحلول عام 2025، تتوقع ناسا أن تصل سرعتها إلى حوالي 690,000 ألف كيلومتر في الساعة.

وفي مداره الرابع والعشرين والأخير، سيقترب المسبار بدرجة كافية من الشمس "ليغوص" في غلافها الجوي الخارجي، مما يوفر سبع فرص أخرى لجمع بيانات مهمة حول نجمنا المركزي. سيكون هذا هو أقرب مركبة فضائية ترسلها البشرية على الإطلاق إلى الشمس، حيث يحوم المسبار على ارتفاع 24 مليون كيلومتر فقط فوق محيط البلازما الهائج.

تعتبر مهمة Parker Solar Probe ذات أهمية قصوى في تعزيز فهمنا لسلوك الشمس وتأثيرها على كوكبنا. من خلال كشف أسرار تدفق الطاقة، والرياح الشمسية، والمغناطيسية، وأكثر من ذلك، نكتسب رؤى لا تقدر بثمن تساعدنا على التنبؤ بتأثير الشمس على الأرض والاستعداد له.

مع نجاحه السابق في فك رموز البرق الغامض على كوكب الزهرة، يواصل مسبار باركر الشمسي تقديم البيانات الحيوية أثناء دورانه حول الشمس. ومن خلال ملاحظاته الرائدة، يمكننا كشف أسرار الشمس وتعزيز معرفتنا بالكون الذي نعيش فيه.

مصادر:

- مهتم بالتجارة