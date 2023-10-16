وكالة ناسا ترصد كويكبًا ضخمًا يقترب من الأرض

تراقب وكالة ناسا عن كثب اقتراب كويكب ضخم يعرف باسم 1998 HH49. ومن المقدر أن يصل حجم هذا الكويكب إلى حجم مبنى على ارتفاع 600 قدم، ومن المقرر أن يمر بالقرب من الأرض غدًا، 17 أكتوبر. ومع اقترابه الأقرب لمسافة 1.17 مليون كيلومتر تقريبًا، صنفت وكالة ناسا هذا الكويكب على أنه يحتمل أن يكون خطيرًا بسبب حجمه.

ينتمي 1998 HH49 إلى مجموعة أبولو من الكويكبات، التي تعبر الأرض وتشكل تهديدات محتملة، وتم رصده لأول مرة في 28 أبريل 1998. وسوف يتحرك بسرعة نسبية تبلغ 53,233 كيلومترًا في الساعة. وحظيت فئة أبولو من الكويكبات بالاهتمام في عام 2013 عندما انفجر نيزك تشيليابينسك، الذي ينتمي إلى هذه المجموعة، فوق مدينة تشيليابينسك الروسية، مما تسبب في أضرار وإصابات واسعة النطاق.

ولتقييم مخاطر الاصطدام وفهم مدار هذه الكويكبات القريبة من الأرض بشكل أفضل، تستخدم وكالة ناسا نظامًا متطورًا يسمى Sentry II. من خلال جمع الملاحظات الدقيقة لموقع الكويكب في السماء، يتم إرسال البيانات إلى مركز الكواكب الصغيرة، الذي يقوم بعد ذلك بتغذية تلك المعلومات إلى مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS). يستخدم CNEOS هذه البيانات لتحديد المدار الأرجح للكويكب حول الشمس.

يستخدم Sentry II خوارزمية فريدة لتقييم سيناريوهات التأثير المحتملة ويختار بشكل استراتيجي نقاطًا عشوائية داخل منطقة عدم اليقين لتحديد الأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة. يتيح ذلك لناسا مراقبة وتتبع الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة وإصدار التنبيهات عند الضرورة.

مع استمرار العواصف الشمسية والكويكبات في تشكيل مخاطر على كوكبنا، توفر المراقبة الدؤوبة والأنظمة المتقدمة التابعة لوكالة ناسا معلومات مهمة لحماية الأرض من التأثيرات المحتملة.

مصادر:

- ناسا سينيوس

– مركز الكوكب الصغير