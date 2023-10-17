المجموعة الثالثة من رواد الفضاء: رواد استكشاف الفضاء

وفي أكتوبر 1963، أعلنت وكالة ناسا اختيار مجموعتها الثالثة من رواد الفضاء. تم اختيار هؤلاء الأفراد الأربعة عشر من بين مجموعة مكونة من 14 متقدمًا عسكريًا ومدنيًا، مما جعلهم مجموعة رواد الفضاء الأكثر تعليمًا في ذلك الوقت. كانت مهمتهم هي قيادة المركبة الفضائية جيميني ذات المقعدين، والتي تم تصميمها لاختبار تقنيات برنامج الهبوط أبولو على القمر.

ومن المأساوي أن أربعة من أعضاء هذه المجموعة توفوا قبل القيام برحلتهم الفضائية الأولى. ومع ذلك، قام رواد الفضاء العشرة الباقون بما مجموعه 10 مهمة في برنامجي جيميني وأبولو. سافر سبعة منهم إلى القمر، وحصل أربعة منهم على فرصة المشي على سطحه. كما طار أحد رواد الفضاء في مهمة طويلة الأمد على متن سكاي لاب.

كانت عملية اختيار هذه المجموعة الثالثة من رواد الفضاء صارمة. يجب أن يكون المرشحون مواطنين أمريكيين حاصلين على شهادة جامعية في الهندسة أو العلوم الفيزيائية، ولديهم خبرة تجريبية تجريبية أو 1,000 ساعة من قيادة الطائرات النفاثة، وأن يبلغوا من العمر 34 عامًا أو أقل، وألا يزيد طولهم عن ستة أقدام. من بين 720 طلبًا تم استلامها، اختارت لجنة الاختيار 136 مرشحًا لمزيد من الفحص، مما أدى في النهاية إلى تضييق نطاق الاختيار إلى أعلى 14 مرشحًا.

وبعد اختيارهم، خضع رواد الفضاء الجدد لتدريب مكثف وتعريفهم بمختلف جوانب برنامج الفضاء. وقد تلقوا مهام فنية لاكتساب الخبرة في مجالات محددة، مثل تصميم المركبات الفضائية وأنظمة التحكم. غطت دوراتهم الدراسية موضوعات مثل علم الفلك والديناميكا الهوائية وطب الفضاء والجيولوجيا. حتى أنهم خضعوا للتدريب على البقاء في بيئات مختلفة، بما في ذلك الغابات والصحاري والمياه.

جاء رواد الفضاء الأربعة عشر من خلفيات متنوعة، سبعة منهم من القوات الجوية الأمريكية، وأربعة من البحرية الأمريكية، وواحد من مشاة البحرية الأمريكية، واثنين من المدنيين ذوي الخبرة العسكرية. كان لكل رائد فضاء مساهماته الفريدة في البرنامج، مثل إدوين إي. "باز" ​​ألدرين، الذي أصبح ثاني شخص يمشي على سطح القمر خلال مهمة أبولو 14.

لعبت المجموعة الثالثة من رواد الفضاء دورًا حاسمًا في تطوير استكشاف الفضاء. لقد مهدوا الطريق للمهمات المستقبلية ووسعوا معرفتنا بالكون.

المصادر: ناسا