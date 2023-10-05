مهمة النفس: كشف أسرار الكويكب الغني بالمعادن

من المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في مهمة رائدة لدراسة كويكب غني بالمعادن، يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. باعتبارها أول مهمة من نوعها، تهدف Psyche إلى تزويد العلماء برؤى قيمة حول تكوين الأجسام الصخرية داخل نظامنا الشمسي.

ويُعتقد أن الكويكب، المسمى Psyche، له تركيبة مشابهة للجزء الداخلي الغني بالمعادن لكوكب صغير، وهو لبنة بناء لكوكب صخري فشل في التشكل بشكل كامل. ومن خلال دراسة هذا الكويكب عن قرب، يأمل العلماء في كشف الألغاز المحيطة بأصول نظامنا الشمسي.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في مهمة Psyche هو أنها يمكن أن تقدم منظورًا مختلفًا حول كيفية تشكل أجسام النظام الشمسي. على عكس الصخور الموجودة على المريخ والزهرة والأرض، يُظهر سطح سايكي نقصًا واضحًا في أكاسيد الحديد. قد يشير هذا إلى أن تاريخ عملية تكوين Psyche يختلف عن القصص القياسية لتكوين الكواكب.

ولتحقيق أهدافها، تم تجهيز المركبة الفضائية Psyche بثلاثة أدوات علمية ودراسة علمية للجاذبية. سيبحث مقياس المغناطيسية عن دليل على وجود مجال مغناطيسي قديم، مما يوفر أدلة على تكوين الكويكب. سيساعد مقياس أشعة جاما ومطياف النيوترونات في تحديد العناصر الكيميائية التي تشكل Psyche، بينما سيوفر التصوير متعدد الأطياف معلومات عن تركيبها المعدني وتضاريسها.

بالإضافة إلى أدواتها العلمية، ستستخدم سفينة Psyche نظام دفع عالي الكفاءة مدعومًا بمحركات دفع ذات تأثير هول. تستخدم هذه المحركات مجالات كهربائية ومغناطيسية لتسريع ذرات غاز الزينون المشحونة، مما يؤدي إلى توليد الدفع. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من أنظمة الدفع خارج القمر، بناءً على التقنيات التي استخدمتها سابقًا مهمة Dawn التابعة لناسا.

تعد مهمة Psyche عبارة عن جهد تعاوني يستمد الخبرات والموارد من وكالة ناسا والجامعات والصناعة. بقيادة الباحث الرئيسي ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا، توفر المهمة فرصًا للطلاب للمشاركة والمشاركة في المشاريع العلمية والهندسة والإبداعية.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمتابعة تقدم المهمة، توفر ناسا سبلًا مختلفة للمشاركة. تقدم صفحة الويب "المشاركة" الأنشطة والتدريب الداخلي والموارد التعليمية، في حين توفر منصات التواصل الاجتماعي تحديثات منتظمة. يقدم موقع المهمة وأداة Eyes on the Solar System التابعة لناسا معلومات إضافية وتتبعًا فوريًا للمركبة الفضائية.

مع تحديد موعد إطلاقها في 12 أكتوبر 2023، تحمل مهمة Psyche وعدًا بكشف أسرار كويكب غني بالمعادن. ومن خلال استكشاف Psyche، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للاصطدامات العنيفة وتراكم المادة التي أدت إلى تكوين كواكب مثل كوكبنا.

المصدر: ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)