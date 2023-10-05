مهمة النفس: استكشاف كويكب غني بالمعادن

وتهدف مهمة "سايكي" التابعة لناسا، والمقرر إطلاقها في أغسطس 2022، إلى دراسة كويكب غني بالمعادن يحمل نفس الاسم يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. وستصل المركبة الفضائية إلى الكويكب في أوائل عام 2026 وستقضي ما يقرب من عامين في الدوران حوله للتحقق من تركيبته. تتولى قيادة المهمة جامعة ولاية أريزونا، مع الإدارة الشاملة لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) وتطوير المركبات الفضائية بواسطة شركة ماكسار تكنولوجيز.

أحد الأهداف الرئيسية لمهمة Psyche هو تسليط الضوء على تشكل الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي. يعتقد العلماء أن Psyche قد يكون جوهر الكوكب الصغير، وهو لبنة بناء الكواكب الصخرية مثل عطارد والزهرة والأرض والمريخ. ومن خلال دراسة Psyche عن قرب، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول الاصطدامات العنيفة وعمليات تراكم المادة التي أدت إلى تكوين كواكبنا.

ومع ذلك، فإن العلماء مستعدون أيضًا للمفاجأة والاعتراف بإمكانية كون Psyche نوعًا مختلفًا من كائنات النظام الشمسي البدائي التي لم تتم دراستها من قبل. يمكن أن يوفر تكوينه وتاريخه الفريد معلومات قيمة حول السيناريوهات البديلة لتكوين النظام الشمسي.

ستحمل المركبة الفضائية Psyche ثلاثة أدوات علمية: مقياس المغناطيسية للبحث عن دليل على وجود مجال مغناطيسي قديم، ومطياف أشعة غاما والنيوترونات لتحديد العناصر الكيميائية الموجودة على Psyche، وجهاز تصوير متعدد الأطياف لتحليل تركيبها المعدني وتضاريسها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المهمة بإجراء تحقيق علمي حول الجاذبية باستخدام نظام الاتصالات الخاص بالمركبة الفضائية، مما سيساعد العلماء على تحليل دوران الكويكب وكتلته ومجال جاذبيته.

والجدير بالذكر أن مهمة Psyche ستستخدم نظام دفع عالي الكفاءة مدعومًا بمحركات دفع ذات تأثير هول. ستقوم هذه الدفاعات بدفع المركبة الفضائية باستخدام وقود الزينون، مما يخلق قوة دفع من خلال تسريع وطرد الذرات المشحونة. وسيتم استخدام تقنية الدفع المتقدمة هذه لأول مرة خارج القمر، مما سيمكن المركبة الفضائية من تحقيق أهداف مهمتها بفعالية.

بشكل عام، تمثل مهمة Psyche مسعى هامًا لاستكشاف وفهم كويكب غني بالمعادن، والذي يمكن أن يوفر رؤى مهمة حول تكوين وتطور الأجسام الصخرية في نظامنا الشمسي.

مصادر:

- NASA/JPL-Caltech/ASU (مرجع توضيحي)

– مهمة ناسا النفسية (نظرة عامة وتفاصيل المهمة)