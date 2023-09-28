حفلات النجوم القادمة لمشاهدة كسوف الشمس

وفي 14 أكتوبر، سيكون كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" مرئيا في تسع ولايات في جنوب غرب الولايات المتحدة، بينما ستشهد بقية الأمريكتين كسوفًا جزئيًا للشمس. وقد أثار هذا الحدث السماوي اهتمام مراقبي النجوم وعلماء الفلك في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تنظيم العديد من حفلات النجوم للاحتفال بالكسوف وإتاحة الفرصة للناس للانغماس في شغفهم بالسماء المظلمة ومراقبة النجوم.

أحد هذه الأحداث هو مهرجان Dark Sky في كاليفورنيا، والذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر. يقع المهرجان في Death Valley Starcamp، وسيتضمن ثلاث ليالٍ من مراقبة التلسكوب، ومحاضرات في علم الفلك، وورش عمل للتصوير الفوتوغرافي للمناظر الليلية، وحتى كسوف جزئي للشمس بنسبة 78٪ في 14 أكتوبر. يمكن للمشاركين أيضًا الاستمتاع بالتخييم وشاحنات الطعام والهدايا وعروض بعد الظهر.

وفي ولاية ميسوري، سيتم عقد حفل قلب أمريكا في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر. هذا الحدث، الذي تستضيفه الجمعية الفلكية في مدينة كانساس سيتي، يلبي احتياجات علماء الفلك المبتدئين وذوي الخبرة. وإلى جانب المتحدثين الضيوف وورشة عمل حول صنع المرشحات الشمسية، ستتاح للحاضرين الفرصة لمشاهدة الكسوف مع الاستمتاع برؤية الكسوف بنسبة 63٪. سيقام الحدث بالقرب من بتلر بولاية ميسوري، على موقع مساحته 40 فدانًا ذو سماء مظلمة.

إن حفل نجوم السماء المظلمة في إلينوي، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر، هو حفل نجوم آخر يستهدف مراقبي النجوم وعلماء الفلك الهواة. وسيوفر الحدث، الذي يقع في منطقة جيم إدغار بانثر كريك الحكومية للأسماك والحياة البرية، ثلاثة أيام من التحديق في السماء، مع تقديم متحدثين جامعيين يومي الجمعة والسبت. وسيشهد يوم السبت كسوف جزئي للشمس بنسبة 50%. يشجع الحفل، الذي استضافته جمعية سانغامون الفلكية، على التخييم في الخيام والمركبات الترفيهية للإقامة.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر ميلاً إلى المغامرة، توفر رحلة Boulder Mail Trail على الظهر في ولاية يوتا فرصة مشاهدة كسوف الشمس "حلقة النار" أثناء استكشاف النصب التذكاري الوطني Grand Staircase-Escalante. ستأخذ الرحلة المصحوبة بمرشدين والتي تستغرق أربعة أيام، والتي تستضيفها Wildland Trekking، المتنزهين عبر بلد الوادي وتوفر تجربة لا تُنسى للكسوف في وسط المناطق المحيطة المذهلة.

تشمل حفلات النجوم الأخرى قرية Solar Eclipse Village في تكساس، والتي لن توفر فقط مشاهدة الكسوف بصحبة مرشدين ولكنها تتميز أيضًا بجلسات التصوير الفلكي والتجارب العلمية، وحفلة Eclipse Into Nature Star Party في ولاية أوريغون، التي تقدم مشاهدة النجوم باستخدام التلسكوبات والمحاضرات وبوفيه الإفطار قبل ذلك. حدث كسوف الشمس.

توفر حفلات النجوم هذه فرصًا فريدة للاحتفال بكسوف الشمس أثناء الاستمتاع بعجائب السماء ليلاً. سواء كنت عالم فلك متمرسًا أو ببساطة مفتونًا بالأحداث السماوية، فإن هذه الأحداث تقدم شيئًا للجميع.

التعاريف:

– كسوف الشمس الحلقي: كسوف يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة عن الأرض، وينتج عنه حلقة مرئية للشمس.

– كسوف الشمس الجزئي: وهو الكسوف الذي يغطي فيه القمر الشمس جزئياً، فينتج عنه شكل هلال.

مصادر:

- مهرجان السماء المظلمة: مهرجان كاليفورنيا للسماء المظلمة

- حفلة نجم قلب أمريكا: الجمعية الفلكية لمدينة كانساس سيتي

- حفلة نجوم السماء المظلمة: حفلة نجوم السماء المظلمة في إلينوي

- قرية كسوف الشمس: حديقة جارنر الحكومية

- مسار بولدر ميل: الرحلات البرية

- حفلة الكسوف في الطبيعة ستار: تشغيل منتجع Y

– خبير الكسوف: WhenIsTheNextEclipse.com