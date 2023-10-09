مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

تم إعداد مهمة Psyche التابعة لناسا لاستكشاف كويكب معدني فريد يقع بين المريخ والمشتري. ويعتقد أن الكويكب يتكون من معدن الحديد والنيكل الممزوج بالصخور، ومن المحتمل أن يحتوي على معدن من قلب كوكب صغير. توفر هذه المهمة فرصة نادرة لدراسة التاريخ العنيف للاصطدامات والتراكم الذي ساهم في تكوين الكواكب الأرضية مثل الأرض.

الهدف من المهمة هو الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الأجسام الصخرية في نظامنا الشمسي. وستقوم المركبة الفضائية المجهزة بأدوات متقدمة بتحليل تكوين الكويكب وتاريخه. يشجع هذا الجهد التعاوني المشاركة العامة من خلال الأنشطة والمنصات المختلفة.

يمكن أن يوفر الكويكب Psyche معلومات قيمة حول أصول نظامنا الشمسي. يفترض العلماء أنه قد يكون جزءًا من الجزء الداخلي الغني بالمعادن لكوكب صغير لم يتشكل أبدًا بشكل كامل. من خلال الاصطدامات المبكرة وفقدان قشرتها الصخرية الخارجية، تقدم Psyche نافذة فريدة على تراكم المادة والاصطدامات العنيفة التي شكلت الكواكب.

بالإضافة إلى ذلك، يختلف تكوين Psyche عن أجسام النظام الشمسي الأخرى مثل المريخ والزهرة، الغنية بأكاسيد الحديد. يشير هذا إلى أن تاريخ تكوينه ينحرف عن النظريات التقليدية لتكوين الكواكب. ومن خلال دراسة سايكي، يأمل العلماء في معرفة المزيد عن أوجه التشابه والاختلاف بين الكويكب والكواكب الصخرية.

ولتحقيق أهدافها، ستستخدم مهمة Psyche ثلاث أدوات علمية وتحقيقًا في علم الجاذبية. سيبحث مقياس المغناطيسية الخاص بالمركبة الفضائية عن دليل على وجود مجال مغناطيسي قديم، مما يشير إلى تكوين أساسي محتمل. سيساعد مقياس أشعة جاما ومطياف النيوترونات في تحديد العناصر الكيميائية الموجودة في الكويكب، مما يوفر نظرة ثاقبة لعملية تكوينه. سيوفر التصوير متعدد الأطياف معلومات حول التركيب المعدني لـ Psyche.

بشكل عام، تعد مهمة Psyche التابعة لناسا بإحداث ثورة في فهمنا للكويكبات الغنية بالمعادن وتكوين الكواكب الصخرية. ومن خلال دراسة هذا الجرم السماوي الفريد، يأمل العلماء في كشف أسرار حول التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي.

مصادر:

- ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)

- JPL-Caltech/ASU (مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/جامعة ولاية أريزونا)