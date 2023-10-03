يظهر بحث جديد أن سطوع الأقمار الصناعية 5G يثير قلق علماء الفلك

أصبح القمر الصناعي 5G الذي تم إطلاقه مؤخرا، والمعروف باسم BlueWalker 3، مدعاة للقلق بين علماء الفلك بسبب سطوعه في سماء الليل. ويكشف البحث المنشور في مجلة Nature أن القمر الصناعي يصبح بشكل دوري أحد ألمع الأجسام في سماء الليل، ويتجاوز في بعض الأحيان الحدود الموصى بها بمئات المرات.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أتاكاما في تشيلي وجامعة إلينوي، على ملاحظات من علماء الفلك الهواة والمحترفين من مختلف البلدان بما في ذلك تشيلي والولايات المتحدة والمكسيك ونيوزيلندا وهولندا والمغرب.

يتميز BlueWalker 3، المصمم لنقل إشارات 4 و5G، بفتحة كبيرة تبلغ 693 قدمًا مربعًا. تعكس مساحة السطح الكبيرة هذه ضوء الشمس، مما يجعل القمر الصناعي يبدو ساطعًا مثل النجوم البارزة في كوكبتي الكلب الصغير والقريداني.

بحث البحث أيضًا في تأثير محول مركبة الإطلاق (LVA)، وهي حاوية رحلات فضائية تصبح أسطوانة سوداء بعد التخلص منها. وُجد أن LVA أكثر سطوعًا بأربع مرات من التوصيات الحالية للاتحاد الفلكي الدولي.

تسلط الدراسة الضوء على القلق المتزايد بين علماء الفلك بشأن التداخل الذي تسببه الأجهزة الفضائية التي يصنعها الإنسان. إن العدد المتزايد من الأجسام الساطعة في سماء الليل، بما في ذلك الأقمار الصناعية من الأبراج، يشكل تحديات أمام التلسكوبات الأرضية. يقترح الباحثون أنه ينبغي إجراء تقييمات التأثير لمشغلي الأقمار الصناعية قبل الإطلاق لتقييم التأثير المحتمل على بيئتي الفضاء والأرض.

وفي أخبار ذات صلة، أعلنت شركة فودافون الشهر الماضي أنها أجرت أول مكالمة فضائية في العالم عبر شبكة الجيل الخامس (5G) باستخدام القمر الصناعي BlueWalker 3. تم إجراء المكالمة من ماوي، هاواي، إلى مدريد، إسبانيا، باستخدام هاتف ذكي Samsung Galaxy S22 غير معدل وتطبيق WhatsApp للصوت والمراسلة.

مصادر:

- طبيعة

- فودافون