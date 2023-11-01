كويكب جديد يقترب من الأرض اليوم

أعلنت وكالة ناسا أن كويكبًا يتجه حاليًا نحو الأرض ومن المتوقع أن يمر بالقرب من الكوكب اليوم. وقد لفت الكويكب، المسمى Asteroid 2023 UZ3، انتباه علماء الفلك مع اقترابه من مدار كوكبنا. وعلى عكس الكويكبات السابقة، لم يتم تصنيف هذا الكويكب على أنه "جسم يحتمل أن يكون خطيرا"، لكن حجمه يشبه بشكل لافت للنظر كويكب تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار كبيرة في روسيا في عام 2013.

واكتشف علماء الفلك اقتراب الكويكب باستخدام معدات المراقبة المتقدمة التابعة لوكالة ناسا، بما في ذلك التلسكوبات مثل NEOWISE وALMA وPans-STARRS1 وCatalina Sky Survey. تعتبر هذه الأدوات ضرورية لتتبع ومراقبة الأجسام القريبة من الأرض (NEOs)، والتي تشمل الكويكبات والمذنبات.

حجم الكويكب 2023 UZ3 رائع، حيث يبلغ عرضه حوالي 59 قدمًا. لوضعها في منظورها الصحيح، فهي بحجم منزل متوسط. ومع ذلك، وعلى الرغم من حجمه، فإنه لا يشكل أي خطر مباشر على الأرض. وسيمر الكويكب على مسافة نحو مليون كيلومتر، وهي مسافة قد تبدو قريبة نسبيا لكنها لا تزال مسافة آمنة.

وحدد العلماء أيضًا أن الكويكب 2023 UZ3 ينتمي إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض (NEAs). تمتلك كويكبات أبولو محاور شبه رئيسية أكبر من مدار الأرض. تم تسميتها على اسم كويكب أبولو عام 1862، الذي تم اكتشافه في ثلاثينيات القرن العشرين.

يعد اقتراب هذا الكويكب من الأرض حدثًا مهمًا، حيث إنها المرة الأولى التي يُلاحظ فيها اقترابه من كوكبنا. وعلى الرغم من عدم توقع المزيد من الاقتراب منه في المستقبل القريب، إلا أن علماء الفلك سيستمرون في مراقبة مساره وجمع البيانات لتوسيع فهمنا لهذه الأجرام السماوية.

الأسئلة المتكررة

1. هل يشكل الكويكب 2023 UZ3 تهديدًا للأرض؟

لا، لم يتم تصنيف الكويكب على أنه "جسم يحتمل أن يكون خطرا" ولا يشكل أي خطر مباشر.

2. ما حجم الكويكب 2023 UZ3؟

يبلغ عرض الكويكب حوالي 59 قدمًا، مما يجعله بنفس حجم منزل متوسط ​​الحجم تقريبًا.

3. ما هي مجموعة أبولو من الكويكبات القريبة من الأرض؟

كويكبات أبولو هي مجموعة من الأجسام القريبة من الأرض التي لها محاور شبه رئيسية أكبر من مدار الأرض. تم تسميتها على اسم كويكب أبولو عام 1862، الذي تم اكتشافه في ثلاثينيات القرن العشرين.

4. هل لوحظ أن هذا الكويكب يقترب من الأرض للمرة الأولى؟

نعم، وفقًا لـ CNEOS التابع لناسا، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد الكويكب 2023 UZ3 بالقرب من الأرض.