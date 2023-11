الاكتشافات المذهلة من تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا تقدم رؤى جديدة حول مركز المجرة

By

أذهل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا مرة أخرى علماء الفلك بقدراته الاستثنائية، حيث قدم هذه المرة رؤية آسرة لمنطقة تشكل النجوم الغامضة Sagittarius C (Sgr C) في قلب مجرتنا. يقع Sgr C على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من الثقب الأسود الهائل Sagittarius A في مركز درب التبانة، وهو مشهد يضم 500,000 نجم، مع التركيز بشكل خاص على مجموعة من النجوم الأولية التي تسرق الأضواء.

في هذه الصورة الرائدة، تكشف دقة ويب وحساسيته غير المسبوقة عن عدد لا يحصى من الميزات التي لم يتم ملاحظتها من قبل في هذه المنطقة. وقال صامويل كرو، الباحث الرئيسي والطالب الجامعي في جامعة فيرجينيا: "يكشف ويب عن قدر لا يصدق من التفاصيل، مما يسمح لنا بدراسة تكوين النجوم في هذا النوع من البيئة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل". تنبع هذه الرؤية الرائعة من نقص بيانات الأشعة تحت الحمراء السابقة والقدرات الهائلة لتلسكوب ويب.

إحدى النتائج الرئيسية هي وجود نجم أولي ضخم، تزيد كتلته عن 30 مرة كتلة شمسنا، داخل هذا العنقود النجمي الشاب. في حين أن السحابة المحيطة بهذه النجوم الأولية تبدو مظلمة وذات كثافة سكانية منخفضة، فهي في الواقع واحدة من أكثر مناطق المجرة كثافة. تحجب كثافة السحابة الضوء القادم من النجوم الموجودة خلفها، مما يخلق وهمًا بالفراغ.

التقطت كاميرا Webb للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) انبعاثات هيدروجينية متأينة واسعة النطاق تحيط بالجانب السفلي من السحابة المظلمة بألوان سماوية نابضة بالحياة. إن المدى الواسع لمنطقة الهيدروجين هذه يتحدى النظريات الموجودة، لأنه يمتد إلى ما هو أبعد بكثير مما تم ملاحظته سابقًا. يواجه علماء الفلك الآن مهمة مثيرة للاهتمام تتمثل في فهم أصول وتأثير منطقة الهيدروجين الممتدة هذه.

هناك لغز آخر رائع يكمن في الهياكل المتناثرة والفوضوية التي تشبه الإبرة داخل الهيدروجين المتأين، والتي تتطلب المزيد من البحث. ويصف روبين فيدرياني، الباحث المشارك في المشروع في معهد الأندلس للفيزياء الفلكية في إسبانيا، مركز المجرة بأنه "مكان مزدحم ومضطرب"، حيث تشكل سحب الغاز الشاهقة نجومًا تتفاعل مع الغاز المحيط من خلال تدفقاتها ونفاثاتها. ، والإشعاع.

بينما يواصل العلماء كشف الألغاز المخفية داخل الامتداد السماوي، فإن اكتشافات تلسكوب جيمس ويب من قلب مجرتنا توفر فرصًا غير مسبوقة للتعمق أكثر في الأسرار الكونية. يقع مركز المجرة على بعد 25,000 سنة ضوئية فقط من الأرض، ويوفر لعلماء الفلك رؤية قريبة للنجوم الفردية، مما يسلط الضوء على العملية المعقدة لتكوين النجوم واعتمادها على البيئة الكونية الفريدة. مع كل اكتشاف، يمهد تلسكوب ويب الطريق لفهم أعمق لكوننا.