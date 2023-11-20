يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا أسرار مركز المجرة

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا لمحة غير مسبوقة عن قلب مجرتنا، وكشف عن تفاصيل مذهلة لمنطقة تشكل النجوم المعروفة باسم القوس C (Sgr C). تعرض هذه الصورة المذهلة مجموعة من النجوم الأولية التي تسرق الأضواء وسط 500,000 نجم تتواجد على بعد 300 سنة ضوئية تقريبًا من القوس A، الثقب الأسود المركزي الهائل في مجرة ​​درب التبانة.

على عكس أي عمليات رصد سابقة، توفر بيانات الأشعة تحت الحمراء التي التقطها تلسكوب ويب مستوى لا يصدق من الدقة والحساسية، مما يمكّن العلماء من الكشف عن العديد من الميزات لأول مرة. أعرب صامويل كرو، الباحث الرئيسي في فريق المراقبة والطالب الجامعي في جامعة فيرجينيا، عن سعادته بالقدرة المكتشفة حديثًا على دراسة تكوين النجوم في هذه البيئة. توفر اكتشافات ويب فرصة لا مثيل لها لاختبار النظريات الحالية لتكوين النجوم في الظروف القاسية لمركز المجرة، وفقًا للبروفيسور جوناثان تان، أحد مستشاري كرو.

أحد الاكتشافات البارزة داخل برج القوس C هو وجود نجم أولي ضخم، يتجاوز كتلة شمسنا 30 مرة. ومن المثير للاهتمام أن كثافة السحابة المحيطة بهذه النجوم الأولية تخلق الوهم بوجود منطقة أقل كثافة سكانية، على الرغم من كونها واحدة من أكثر المناطق كثافة في المجرة. تعرض الصورة أيضًا سحبًا أصغر حجمًا داكنة بالأشعة تحت الحمراء، تشبه الفراغات المليئة بالنجوم، حيث تكون النجوم الجديدة في طور التكوين.

التقطت أداة كاميرا ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) انبعاثات هيدروجينية متأينة واسعة النطاق تحيط بالجانب السفلي من السحابة المظلمة، والتي تم تصويرها بألوان سماوية زاهية. وتمتد منطقة الهيدروجين هذه إلى أبعد مما كان متوقعا، مما يطرح أسئلة مثيرة للاهتمام حول مصادر فوتوناتها النشطة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الخبراء بدراسة الهياكل الفوضوية التي تشبه الإبرة داخل الهيدروجين المتأين، والتي تنتشر في اتجاهات متعددة.

يصف روبين فيدرياني، وهو باحث مشارك من معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس في إسبانيا، مركز المجرة بأنه مكان مزدحم ومضطرب، حيث تشكل سحب الغاز النجوم وتؤثر على الغاز المحيط من خلال الرياح المتدفقة والنفاثات والإشعاعات.

بينما يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكشف عن أسرار كوننا، فإن الفهم المكتشف حديثًا لمركز المجرة يقدم رؤى قيمة حول تعقيدات تكوين النجوم والبيئة الكونية. يقع مركز المجرة على بعد 25,000 سنة ضوئية من الأرض، ويوفر لعلماء الفلك القدرة على دراسة النجوم الفردية بتفاصيل غير مسبوقة، وتسليط الضوء على العمليات المتنوعة لتكوين النجوم في مناطق مختلفة من المجرة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ماذا اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي في مركز المجرة؟

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة لمنطقة تشكل النجوم المعروفة باسم القوس C (Sgr C) في قلب مجرتنا. كشفت الصورة عن مجموعة من النجوم الأولية، وسحب أصغر حجمًا تعمل بالأشعة تحت الحمراء الداكنة، وانبعاثات هيدروجين متأينة واسعة النطاق. توفر هذه النتائج رؤى جديدة حول تكوين النجوم والبيئة الكونية.

2. كم يبعد برج القوس C عن برج القوس A؟

يقع برج القوس C على بعد 300 سنة ضوئية تقريبًا من برج القوس A، وهو الثقب الأسود المركزي الهائل في مجرة ​​درب التبانة.

3. ما هو الجهاز الموجود على تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي التقط بيانات الأشعة تحت الحمراء؟

التقطت أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) الموجودة على تلسكوب جيمس ويب الفضائي بيانات الأشعة تحت الحمراء التفصيلية لكوكب القوس C.

4. كيف تؤثر كثافة السحابة في برج القوس C على إدراك سكانه؟

على الرغم من كثافتها، فإن السحابة التي تغطي النجوم الأولية في برج القوس C تحجب ضوء النجوم الموجودة خلفها، مما يخلق الوهم بوجود منطقة أقل كثافة سكانية. في الواقع، تعتبر منطقة القوس C واحدة من أكثر المناطق كثافة في المجرة.