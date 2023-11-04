خمسة كويكبات من المقرر أن تمر بالقرب من الأرض: أحدث النتائج التي توصلت إليها ناسا

لا تزال الأحداث الفلكية تأسر العالم، وقد اكتشفت وكالة ناسا هذا الأسبوع أنه ليس كويكبًا واحدًا فقط، بل خمسة كويكبات ستمر بالقرب من الأرض. مع تزايد الوعي بالتهديدات المحتملة التي تشكلها الكويكبات، أصبح تتبع تحركاتها أمرًا بالغ الأهمية لحماية كوكبنا.

الكويكب 2023 TL31: وكما تسميه وكالة ناسا، فإن الكويكب الأول، المعروف باسم 2023 TL31، سيمر بالقرب من الأرض في 4 نوفمبر. ويبلغ حجم هذا الكويكب 88 قدمًا، أي ما يعادل طول طائرة. ويقدر أقرب اقتراب له من الأرض بحوالي 3.12 مليون كيلومتر. يسافر هذا الكويكب بسرعة مذهلة تبلغ 33,092 كيلومترًا في الساعة، ويذكرنا بضعفنا في اتساع الفضاء.

الكويكب 2019 UH7: كويكب آخر تحت أعين ناسا الساهرة هو 2019 UH7. ومن المتوقع أن يقوم بزيارة قريبة إلى الأرض في نفس التاريخ، 4 نوفمبر. وهذا الكويكب أصغر من نظيره حيث يبلغ طوله 36 قدما. ومن المتوقع أن تكون أقرب مسافة من الأرض خلال اقترابه حوالي 3.81 مليون كيلومتر. وبسرعة تبلغ 21,377 كيلومترًا في الساعة، تعد هذه الصخرة السماوية بمثابة شهادة على عجائب وأسرار عالمنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من تتبع الكويكبات؟

ج: يعد تتبع الكويكبات أمرًا ضروريًا لمراقبة تحركاتها وتقييم أي تهديدات محتملة قد تشكلها على الأرض.

س: كيف تقوم ناسا بتتبع الكويكبات؟

ج: تستخدم وكالة ناسا العديد من التلسكوبات والمراصد لتتبع مسار الكويكبات وحجمها، مما يوفر بيانات قيمة لأبحاثها.

س: هل تشكل هذه الكويكبات خطرا على الأرض؟

ج: على الرغم من مرور هذه الكويكبات بالقرب من الأرض نسبيًا، إلا أنها لا تعتبر خطرًا مباشرًا وتتم مراقبتها عن كثب من قبل وكالة ناسا.

في سعينا اللامتناهي للمعرفة والاستكشاف، يوفر لنا عمل وكالة ناسا في تتبع الكويكبات رؤى قيمة حول اتساع الفضاء والتأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه الأجرام السماوية على كوكبنا. ومن خلال دراسة هذه الكويكبات، نكتسب فهمًا أعمق لمكاننا في الكون والحاجة إلى اليقظة المستمرة في حماية موطننا.