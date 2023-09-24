5 كويكبات عملاقة من المقرر أن تمر بالقرب من الأرض اليوم، ناسا تكشف عن المسافة والحجم

ووفقا لوكالة ناسا، من المتوقع أن تقترب خمسة كويكبات ضخمة من الأرض اليوم بشكل ملحوظ. سيتم أقرب اقتراب من الكويكب 2023 SP3، والذي من المقرر أن يقترب بشكل غير مريح. وسيصل هذا الكويكب الذي يبلغ حجمه حجم منزل، ويبلغ عرضه 59 قدمًا، إلى مسافة 0.328 مليون كيلومتر فقط من الأرض.

ينتمي الكويكب 2023 SP3 إلى مجموعة أبولو وتم رصده لأول مرة في 13 سبتمبر. وحقيقة أنه سيقترب جدًا من كوكبنا أمر صادم للغاية.

في حين أنه من المثير للقلق أن نسمع عن مثل هذه اللقاءات القريبة، فمن المهم فهم المصطلحات المستخدمة عند مناقشة الكويكبات. تشير مجموعة أبولو إلى مجموعة من الكويكبات التي لها مدارات تعبر مدار الأرض. وسميت هذه الكويكبات باسم أول كويكب تم اكتشافه من هذه المجموعة والذي سمي أبولو.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من اقتراب هذه الكويكبات من الأرض، إلا أنه لا يوجد خطر وشيك للاصطدام بها. تقوم ناسا بتتبع ومراقبة الكويكبات بانتظام لضمان سلامة كوكبنا. في الواقع، توفر اللقاءات القريبة مثل هذه فرصًا قيمة للعلماء لدراسة ومعرفة المزيد عن هذه الأجرام السماوية.

المعلومات التي قدمتها وكالة ناسا حول حجم وسرعة ومسافة هذه الكويكبات تعطينا لمحة عن اتساع وتعقيد كوننا. إنه بمثابة تذكير بأهمية البحث والاستكشاف المستمر في مجال علم الفلك.

مصادر:

- ناسا