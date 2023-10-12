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الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق التابعة لناسا: تعزيز نقل البيانات من الفضاء السحيق

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 12، 2023
الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق التابعة لناسا: تعزيز نقل البيانات من الفضاء السحيق

تم إعداد تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لناسا لإحداث ثورة في الاتصالات الفضائية من خلال إدخال اتصالات الليزر لنقل البيانات من الفضاء السحيق. وتهدف هذه التقنية إلى تعزيز قدرات نقل البيانات بمقدار 10 إلى 100 مرة، مقارنة بموجات الراديو التقليدية. سيتم دمج DSOC مع مهمة Psyche، المقرر إطلاقها في 12 أكتوبر، وستختبر التقنيات الرئيسية التي تتيح معدلات بيانات أعلى وإمكانية بث الفيديو من الفضاء السحيق.

تتضمن تجربة DSOC كلا من المعدات الفضائية والأرضية. سيرسل جهاز الإرسال والاستقبال الليزري المرتبط بالمركبة الفضائية Psyche بيانات عالية السرعة إلى الأرض باستخدام جهاز إرسال ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء. على الأرض، تم تحديث اثنين من التلسكوبات الأرضية للتواصل مع جهاز الإرسال والاستقبال الليزري للطيران. سيشرف مختبر الدفع النفاث التابع لناسا على العمليات، في حين سيستضيف مختبر تلسكوب الاتصالات البصرية في منشأة تيبل ماونتن التابعة لمختبر الدفع النفاث جهاز إرسال ليزر عالي الطاقة للأشعة تحت الحمراء القريبة.

إحدى الفوائد الرئيسية لـ DSOC هي قدرتها على زيادة قدرات نقل البيانات بشكل كبير للمهام المستقبلية. ومن خلال الانتقال من الاتصالات الراديوية إلى الاتصالات الليزرية، تشير التقديرات إلى أنه يمكن زيادة معدلات البيانات في جميع أنحاء النظام الشمسي بمقدار 10 إلى 100 مرة. لن يدعم هذا التقدم الأدوات العلمية عالية الدقة فحسب، بل سيمكن أيضًا من إجراء مهام استكشاف بشرية وروبوتية أكثر كفاءة.

ومع ذلك، تواجه DSOC أيضًا تحديات فريدة من نوعها. تتطلب الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق بنية تحتية متخصصة، وهو أمر غير موجود حاليًا. ولأغراض DSOC، تم تعديل التلسكوبات الأرضية للتواصل مع جهاز الإرسال والاستقبال الليزري للطيران. ستختبر التجربة كفاءة وموثوقية اتصالات الليزر في ظل هذه الظروف.

بشكل عام، تمثل تجربة DSOC التابعة لناسا خطوة رائدة نحو إحداث ثورة في الاتصالات الفضائية. ومن خلال الانتقال من موجات الراديو إلى اتصالات الليزر، فإن إمكانية تعزيز قدرة نقل البيانات ستعزز بشكل كبير الاستكشاف البشري والروبوتي للفضاء السحيق.

مصادر:
- مسرد ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)
- مسرد ناسا: المريخ
- مسرد ناسا: الفوتون
- مسرد ناسا: مختبر الدفع النفاث (JPL)

By مامفو بريشيا

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