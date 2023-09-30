فوائد استخدام طين البنتونيت للأسنان والعناية بالفم

يكتسب طين البنتونيت، المشتق من الرماد البركاني، شعبية كبديل طبيعي لنظافة الفم. على عكس منتجات العناية بالفم السائدة التي تحتوي على مواد كيميائية ومواد كاشطة، يوفر طين البنتونيت العديد من المزايا للأسنان وصحة الفم.

يتكون طين البنتونيت من جزيئات سالبة الشحنة تشكل بنية تشبه الإسفنج عند ملامستها للماء. يتمتع هذا الهيكل بالقدرة على امتصاص السموم والبكتيريا والفطريات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للعناية بالفم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يترك وراءه المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي هي مفيدة لصحة الفم.

لاستخدام طين البنتونيت للأسنان، يمكنك صنع مسحوق أسنان منزلي الصنع من خلال الجمع بين طين البنتونيت وصودا الخبز ومسحوق الزيليتول وملح البحر وبضع قطرات من الزيت العطري لإضافة النكهة. قومي بخلط المكونات بملعقة غير معدنية ثم قومي بتخزين المسحوق في وعاء محكم الغلق. استخدمي هذا المسحوق بنفس طريقة استخدام معجون الأسنان التقليدي، ويفضل مرتين يوميًا.

استخدام طين البنتونيت للأسنان يقدم فوائد عديدة. أولاً، يساعد على إزالة الشوائب من الفم، ويمنع تكون البلاك والجير. ثانيًا، فهو يحيد البكتيريا ويرفع درجة الحموضة في الفم، مما يحافظ على صحة الفم بشكل عام. ثالثًا، يعزز صحة المينا من خلال توفير المعادن الضرورية وتحفيز إنتاج اللعاب. وأخيرًا، يمكنه تبييض وتلميع الأسنان، مما يوفر لها لمعانًا طبيعيًا.

في الختام، يعتبر طين البنتونيت بديلاً ممتازًا لمعجون الأسنان الاصطناعي وغسول الفم. فهو يوفر الحماية ضد السموم والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة والأحماض التي يتم إنتاجها أثناء تحلل الطعام. باستخدام طين البنتونيت للأسنان، يمكنك الحصول على أسنان صحية ولثة ونظافة الفم بشكل عام.

مصادر:

– تعريف طين البنتونيت :

– كيفية استخدام طين البنتونيت للأسنان:

– فوائد طين البنتونيت للأسنان: