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خمسة كويكبات من المقرر أن تمر بالأرض على مسافات قريبة، وفقا لوكالة ناسا

Byروبرت أندرو

أكتوبر 17، 2023
خمسة كويكبات من المقرر أن تمر بالأرض على مسافات قريبة، وفقا لوكالة ناسا

حددت وكالة ناسا خمسة كويكبات من المتوقع أن تقترب من الأرض في المستقبل القريب. ويتراوح عرض هذه الكويكبات من 20 قدمًا إلى 1050 قدمًا، وستقترب من أقرب نقطة إلى كوكبنا.

وسيمر الكويكب الأول، الذي يبلغ عرضه حوالي 20 قدمًا، على مسافة حوالي 352,000 ألف ميل من الأرض. وسيسافر هذا الكويكب الصغير نسبيًا بسرعة 11,000 ميل في الساعة.

أما الكويكب الثاني فهو أكبر بكثير، حيث يبلغ عرضه حوالي 330 قدمًا. وسيمر على مسافة 0.34 وحدة فلكية تقريبًا، أي حوالي 31 مليون ميل. وتقدر سرعة هذا الكويكب بنحو 21,000 ألف ميل في الساعة.

أما الكويكب الثالث، الذي يبلغ عرضه حوالي 525 قدمًا، فسوف يقترب من الأرض على بعد 0.048 وحدة فلكية (حوالي 4.5 مليون ميل). ومن المتوقع أن تصل سرعتها إلى حوالي 4,800 ميل في الساعة.

والكويكب الرابع هو الأكبر بين المجموعة، إذ يبلغ عرضه 1050 قدما. وسوف يمر على مسافة حوالي 0.04 وحدة فلكية (حوالي 3.7 مليون ميل). ومن المتوقع أن تبلغ سرعة هذا الكويكب 15,000 ميل في الساعة.

وأخيرًا، فإن الكويكب الخامس، الذي يبلغ عرضه حوالي 65 قدمًا، سيأتي على مسافة 0.079 وحدة فلكية (حوالي 7.4 مليون ميل) من الأرض. وسوف تسير بسرعة حوالي 10,000 ميل في الساعة.

وفي حين أن هذه الكويكبات تمر بالقرب نسبيا من الأرض، فلا يوجد سبب للقلق حيث لا يشكل أي منها تهديدا بالاصطدام. وتقوم ناسا بمراقبة الكويكبات بانتظام لتتبع مساراتها وتقييم أي مخاطر محتملة قد تشكلها على كوكبنا.

مصادر:
- ناسا
– الوحدة الفلكية (AU): وحدة الطول المستخدمة في علم الفلك، وتساوي متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس (حوالي 93 مليون ميل أو 150 مليون كيلومتر)
– سرعة الضوء: السرعة التي ينتقل بها الضوء في الفراغ، وتبلغ حوالي 299,792 كيلومتراً في الثانية أو حوالي 186,282 ميلاً في الثانية.

By روبرت أندرو

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