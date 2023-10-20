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خمسة كويكبات تمر بالأرض على مسافات قريبة: السرعة والحجم والمزيد

Byروبرت أندرو

أكتوبر 20، 2023
خمسة كويكبات تمر بالأرض على مسافات قريبة: السرعة والحجم والمزيد

كشفت وكالة ناسا مؤخرًا أن خمسة كويكبات ستقترب من الأرض قريبًا وستمرر بالكوكب قريبًا. إن السرعة والحجم والمسافة والتفاصيل الأخرى لهذه الكويكبات مثيرة للاهتمام للغاية.

ومن المتوقع أن يمر أحد الكويكبات، المسمى Asteroid 2023 TK15، بالأرض اليوم، 20 أكتوبر. وما يجعله أكثر لفتًا للانتباه هو أنه خلال اقترابه، سيكون أقرب إلى كوكبنا من القمر نفسه. وستكون المسافة بين الكويكب 2023 TK15 والأرض 380,000 ألف كيلومتر فقط. تتحرك هذه الصخرة الفضائية بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 79,022 كيلومترًا في الساعة ويبلغ عرضها حوالي 75 قدمًا.

كويكب آخر في القائمة هو Asteroid 2020 UR، وهو أصغر نسبيًا ويبلغ عرضه 29 قدمًا فقط. ومن المقرر أيضًا أن يمر عبر الأرض في 20 أكتوبر، وسيأخذه مداره إلى مسافة 2.2 مليون كيلومتر من سطح كوكبنا. وذكرت وكالة ناسا أن هذا الكويكب يتحرك بسرعة تقارب 46,490 كيلومترا في الساعة.

في حين أن هذه الاقترابات القريبة قد تبدو مثيرة للقلق، فمن المهم ملاحظة أن أيا من هذه الكويكبات لا يشكل تهديدا للأرض. سوف يمرون ببساطة ويواصلون رحلتهم عبر الفضاء. توفر دراسة ومراقبة مثل هذه الأجرام السماوية معلومات قيمة حول نظامنا الشمسي وديناميكياته.

إن ما كشفته وكالة ناسا عن هذه الكويكبات الخمسة يسلط الضوء على الجهود المستمرة لتتبع ومراقبة الأجسام القريبة من الأرض. ومن خلال البحث والمراقبة المستمرة، يمكن للعلماء تعزيز فهمنا للكون وربما تطوير استراتيجيات لحماية كوكبنا من أي تهديدات مستقبلية.

المصادر: ناسا

By روبرت أندرو

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