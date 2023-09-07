كويكبات متعددة ستمر بالقرب من الأرض خلال الأيام المقبلة

وفقًا للوحة مراقبة الكويكبات التابعة لناسا، ستمر سلسلة من الكويكبات بالقرب من الأرض في الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يبتعد أكبرها، وهو كويكب بحجم منزل يدعى JA5، عن الأرض بحوالي 3.17 مليون ميل. وتتراوح أحجام الكويكبات الأربعة الأخرى من 26 إلى 170 قدما، وتقارن وكالة ناسا أحجامها بالطائرات والحافلات.

لكي يتم تصنيفها على أنها "أجسام يحتمل أن تكون خطرة" (PHO)، يجب أن يكون حجم الكويكبات والمذنبات أكبر من 500 قدم، ومن المتوقع أن تصل إلى مسافة 4.7 مليون ميل من الأرض. ويستوفي JA5، إلى جانب الكويكبات الأربعة الأخرى، هذه المعايير، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تشكل أي خطر مباشر على كوكبنا.

يوم الجمعة، سيمر الكويكب QC83 الذي يبلغ حجمه 5 قدما، بالقرب من الأرض على مسافة حوالي 2.53 مليون ميل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون الكويكب 26 GE الذي يبلغ طوله 2020 قدمًا على بعد 3.56 مليون ميل.

ومن المتوقع أن يصل أكبر وأقرب كويكب في المجموعة، QE8، إلى مسافة مليون ميل من الأرض يوم الأحد. وسيمر هذا الكويكب الذي يبلغ طوله 170 قدمًا على مسافة حوالي 946,000 ألف ميل. وفي نفس اليوم، من المتوقع أن يكون الكويكب QF68 الذي يبلغ طوله 6 قدمًا على بعد 1.65 مليون ميل.

وتم اكتشاف جميع هذه الكويكبات في عام 2021، لتضاف إلى القائمة الشاملة التي تضم أكثر من 32,000 كويكب قريب من الأرض حددتها وكالة ناسا. والجدير بالذكر أن متوسط ​​المسافة بين الأرض والقمر يبلغ حوالي 239,000 ألف ميل.

وبشكل عام، في حين أن مرور هذه الكويكبات قد يثير بعض الاهتمام بين عشاق علم الفلك، إلا أنه لا يوجد سبب للقلق حيث من المتوقع أن تمر بسلام على مسافات كبيرة من كوكبنا.

مصادر:

- لوحة مراقبة الكويكبات التابعة لناسا

- ناسا