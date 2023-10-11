5 كويكبات تقترب من الأرض اليوم بسرعات عالية!

قدمت وكالة ناسا مؤخرًا تفاصيل عن خمسة كويكبات تندفع حاليًا نحو الأرض ومن المتوقع أن تقترب منها اليوم، 11 أكتوبر. وتختلف هذه الكويكبات في الحجم والسرعة والمسافة من كوكبنا.

ومن المتوقع أن يمر أحد الكويكبات، المعروف باسم Asteroid 2022 UX1، بالقرب من الأرض اليوم. يبلغ عرضه حوالي 28 قدمًا ويسافر بسرعة مذهلة تبلغ 30,897 كيلومترًا في الساعة. وتقدر ناسا أن هذه الصخرة الفضائية ستقترب منا على مسافة 1.2 مليون كيلومتر.

ويبلغ عرض كويكب آخر، اسمه Asteroid 2023 TE، 46 قدمًا تقريبًا ويقترب أيضًا من الأرض اليوم. ويتحرك بسرعة مذهلة تبلغ 20,085 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن يقترب من كوكبنا بمقدار 1.6 مليون كيلومتر.

ومع استمرار هذه الكويكبات في مساراتها، تراقب وكالة ناسا تحركاتها عن كثب وتحسب مساراتها المتوقعة. في حين أن هؤلاء الزوار السماويين قد يبدون مثيرين للقلق، فمن المهم ملاحظة أن المسافات التي سيمرون بها لا تزال تعتبر آمنة.

ومن الضروري أن يقوم العلماء بدراسة وتتبع هذه الكويكبات لفهم تكوينها وسلوكها ومخاطر التأثير المحتملة بشكل أفضل. ومن خلال الحصول على هذه المعرفة، يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات للدفاع عن الكواكب وربما منع أي تأثيرات مستقبلية كبيرة.

المصدر: اتش تي تك