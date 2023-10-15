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ناسا تتعقب الكويكب 2023 TC7 يقترب من الأرض

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 15، 2023
ناسا تتعقب الكويكب 2023 TC7 يقترب من الأرض

تقوم وكالة ناسا بمراقبة ودراسة الكويكبات التي تقترب من الأرض بشكل مستمر لضمان سلامة كوكبنا. ومن خلال مجموعة من التلسكوبات الفضائية والمراصد الأرضية، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي، حددت ناسا أكثر من 1.2 مليون كويكب معروف. وعلى الرغم من عدم وجود تهديدات فورية من الكويكبات، فمن المهم تتبعها لمنع الكوارث المحتملة.

أحد الكويكبات التي اكتشفتها وكالة ناسا مؤخرًا هو 2023 TC7. ويبلغ عرض هذا الكويكب حوالي 48 قدمًا، أي بحجم منزل نموذجي. ومن المتوقع أن يكون له اقتراب قريب من الأرض في 15 أكتوبر 2023 على مسافة 666,000 ألف كيلومتر. يتحرك 24,510 TC2023 بسرعة مذهلة تبلغ 7 كيلومترًا في الساعة، وينتمي إلى عائلة Aten من الكويكبات، المعروفة بمداراتها الديناميكية التي تجعلها قريبة من الأرض.

وعلى الرغم من رصد هذا الكويكب لأول مرة في 11 أكتوبر 2023، وآخر ظهور له في 14 أكتوبر، إلا أنه لا يعتبر خطرا على كوكبنا نظرا لصغر حجمه. وفقًا لوكالة ناسا، فإن الكويكبات التي يزيد حجمها عن 492 قدمًا فقط هي التي تعتبر خطرة.

كويكبات آتون، التي ينتمي إليها 2023 TC7، هي مجموعة من الأجرام السماوية ذات مدارات تتقاطع مع مسار الأرض. وتُعرف هذه الكويكبات مجتمعة باسم الكويكبات العابرة للأرض، وقد تم اكتشافها لأول مرة في عام 1976 من قبل عالمة الفلك إليانور هيلين في مرصد بالومار.

تلعب الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى في تتبع ودراسة الكويكبات دورًا حاسمًا في حماية كوكبنا. وفي حين أن الكويكبات الصغيرة قد لا تشكل تهديدا كبيرا، إلا أن المراقبة المستمرة ضرورية لحماية الأرض من المخاطر المحتملة.

مصادر:
- ناسا تتتبع الكويكب 2023 TC7 الذي يقترب من الأرض

By غابرييل بوتا

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