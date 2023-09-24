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ناسا تتعقب الكويكب 2023 RD15 الذي يقترب من الأرض

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 24، 2023
ناسا تتعقب الكويكب 2023 RD15 الذي يقترب من الأرض

تقوم ناسا بمراقبة الكويكبات باستمرار لحماية الأرض والحصول على فهم أفضل لسلوكها. وفي الآونة الأخيرة، قاموا بتتبع كويكب يعرف باسم 2023 RD15، والذي من المتوقع أن يمر بالقرب من كوكبنا في 24 سبتمبر.

ووفقا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن هذا الكويكب يبلغ حجمه حجم منزل تقريبًا، ويبلغ عرضه 46 قدمًا. وهو ينتمي إلى مجموعة كويكبات آتون، وهي الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs) التي تتقاطع مع مدار الأرض. ولهذه الكويكبات محاور شبه رئيسية أصغر من محور الأرض. نشأ مصطلح "آتون" من اكتشاف الكويكب 2062 آتون من قبل عالمة الفلك إليانور هيلين في عام 1976.

وتشير التقديرات إلى أن أقرب مسافة للكويكب 2023 RD15 من الأرض تبلغ 1.43 مليون كيلومتر. ويسير بسرعة 17,917 كيلومترًا في الساعة. وعلى الرغم من قربه، قررت وكالة ناسا أن هذا الكويكب لا يشكل تهديدا محتملا لكوكبنا بسبب حجمه.

من أجل تتبع وتقييم احتمالات التأثير المحتمل للانبعاثات القريبة من الأرض، طورت ناسا خوارزمية مراقبة التأثير من الجيل التالي تسمى Sentry-II. وهذا يسمح لعلماء الفلك بالتنبؤ بكفاءة بمدارات الكويكبات وتقييم مخاطرها المحتملة.

تعد المراقبة والدراسة المستمرة للكويكبات من قبل وكالة ناسا أمرًا بالغ الأهمية للكشف عن أي تهديدات محتملة واتخاذ التدابير الوقائية إذا لزم الأمر. ومن خلال جمع بيانات الرصد ومشاركتها مع المجتمع العلمي، تعمل وكالة ناسا على تعزيز فهمنا لهذه الأجرام السماوية والحفاظ على الأرض آمنة من الدمار المحتمل.

مصادر:
– مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)
- اتش تي تك

By فيكي ستافروبولو

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