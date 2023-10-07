5 كويكبات تقترب من الأرض اليوم: ناسا تكشف الحجم والسرعة والقرب

وتواصل وكالة ناسا مراقبة الكويكبات التي تقترب من الأرض، حيث من المحتمل أن تشكل تهديدا لكوكبنا. اليوم، 7 أكتوبر، هناك خمسة كويكبات تقترب من الأرض. دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه الكويكبات وتفاصيلها الرئيسية.

1. الكويكب 2023 TR1: سيصل هذا الكويكب، الذي يبلغ حجمه حجم سيارة تقريبًا، إلى أقرب نقطة من الأرض اليوم. وتقدر بعدها عن الأرض بـ 108,000 كيلومتر، ويبلغ عرضها 12 قدمًا. ويتحرك نحو الأرض بسرعة 71,961 كيلومترًا في الساعة.

2. الكويكب 2023 TB1: من المقرر أيضًا أن يقترب اليوم، وتم تحديد هذا الكويكب باسم 2023 TB1. ومن المقدر أن يصل إلى مسافة 261,000 كيلومتر من الأرض. ويبلغ عرضه 15 قدمًا، ومن المتوقع أن يسير بسرعة 33,682 كيلومترًا في الساعة.

وفي حين أن هذه الكويكبات تقترب نسبيا من الأرض، فلا داعي للذعر. تسمح أنظمة التتبع والمراقبة الصارمة التابعة لوكالة ناسا للعلماء بمراقبة مساراتهم عن كثب والتنبؤ بتحركاتهم بدقة. تساعدنا المعلومات التي تم جمعها على فهم مخاطر التأثير المحتملة المرتبطة بهذه الكويكبات.

من المهم ملاحظة أن مصطلح "أقرب اقتراب من الأرض" يشير إلى النقطة التي يقترب فيها الكويكب من كوكبنا أثناء مداره. وتقاس هذه المسافة بالكيلومترات.

ومن خلال دراسة هذه الكويكبات، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول تكوين وحركة الأجسام في الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لنا مراقبة هذه الكويكبات تطوير استراتيجيات لمواجهة الكويكبات الأكبر حجمًا في المستقبل والتي قد تشكل تهديدًا للأرض.

مصادر:

- ناسا JPL (مختبر الدفع النفاث)

– بكسلز (للصور)

(ملاحظة: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. للحصول على معلومات أكثر دقة وحداثة بشأن تحركات الكويكبات والتهديدات المحتملة، يرجى الرجوع إلى مصادر موثوقة مثل وكالة ناسا.)