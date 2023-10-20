الماس القديم فائق العمق يسلط الضوء على تكوين القارة العظمى

قام فريق دولي من الخبراء بتحليل الماس القديم فائق العمق من مناجم في البرازيل وغرب أفريقيا، مما سلط ضوءًا جديدًا على تكوين القارات العظمى واستقرارها وحركتها. توفر هذه الماسات، التي تشكلت قبل ما بين 650 و450 مليون سنة تحت قارة غوندوانا العملاقة، رؤى قيمة حول تطور القارات خلال المراحل الأولى من الحياة المعقدة على الأرض.

يمكن للماس، الذي تشكل منذ ملايين إلى مليارات السنين، أن يوفر معلومات حول وشاح الأرض. إنها واحدة من المعادن القليلة التي يمكنها البقاء على قيد الحياة وتسجيل الدورات القديمة لتكوين القارات العظمى وتدميرها. وقد كشف تحليل هذه الماسات فائقة العمق عن عمليات جيولوجية لم تكن معروفة سابقًا ودورها في نمو القارات العملاقة مثل غندوانا.

وقام فريق الخبراء بقيادة الدكتورة سوزيت تيمرمان من جامعة برن في سويسرا، بتأريخ قطع الماس التي تشكلت في أعماق جوندوانا. واكتشفوا أن الماس تشكل عندما غطت القارة العملاقة القطب الجنوبي منذ ما بين 650 و450 مليون سنة. أصبحت الصخور المضيفة للماس تطفو أثناء تكوين الماس، وتنقل مواد الوشاح المندس والماس، مما يساهم بشكل فعال في نمو القارة العملاقة من الأسفل.

منذ حوالي 120 مليون سنة، بدأت جندوانا في التفكك، مما أدى إلى تكوين المحيطات الحالية مثل المحيط الأطلسي. تم جلب الماس، الذي يحمل شوائب محاصرة من الصخور المضيفة، إلى سطح الأرض خلال الانفجارات البركانية العنيفة منذ حوالي 90 مليون سنة. حدثت هذه الانفجارات البركانية على الأجزاء القارية من البرازيل وغرب أفريقيا، والتي كانت ذات يوم جزءًا من جندوانا.

وقد وفرت دراسة هذا الماس فائق العمق رؤى حول تكوين واستقرار القارات، مما ساهم في نهاية المطاف في التطور المبكر للحياة على الأرض. يشير التاريخ المعقد لهذه الماسات إلى أنها سافرت عموديًا وأفقيًا داخل الأرض، متتبعة تكوين وتطور القارة العظمى. يسلط هذا البحث الضوء على الدور الأساسي للماس في فهم نمو وحركة القارات.

تجري تجارب وتحليلات لشوائب الماس في جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، حيث يجري تطوير مختبر نظائر جديد ومنهجيات جديدة. ويهدف البحث إلى تعزيز فهمنا لكيفية تطور وتحرك القارات، بالإضافة إلى أهميتها في تطور واستدامة الحياة على الأرض.

مصادر:

- "الماس فائق العمق يكشف معلومات حول دورة القارة العملاقة ومناطق الاندساس" - Phys.org

- "عصور الماس تحت الغلاف الجوي ودورة القارة العظمى" - الطبيعة